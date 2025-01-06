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Названы победители кинопремии «Золотой глобус»

  • 6.01.2025, 10:14
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Названы победители кинопремии «Золотой глобус»

Главный приз — у американской актрисы.

Американская актриса Деми Мур получила свой первый «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль в мюзикле или комедии» за боди-хоррор «Субстанция» (The Substance), который уже отмечен наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий, сообщает «Радио Свобода».

«Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, — сказала она на церемонии награждения в Лос-Анджелесе. — Я занимаюсь этим очень давно, более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса».

Лауреатами премии «Золотой глобус 2025» также стали:

лучший фильм — драма: «Бруталист»;

лучший фильм — комедия / мюзикл: «Эмилия Перес»;

лучшая режиссура: Брейди Корбет — «Бруталист»;

лучший актер — драма: Эдриан Броуди — «Бруталист»;

лучшая актриса — драма: Фернанда Торрес — «Я все еще здесь»;

лучший актер — комедия / мюзикл: Себастьян Стэн — «Другой человек»;

лучшая актриса — комедия / мюзикл: Деми Мур — «Субстанция»:

лучший актер второго плана: Киран Калкин — «Настоящая боль»;

лучшая актриса второго плана: Зои Салдана — «Эмилия Перес»;

лучший сценарий: Питер Строгэн — «Конклав»;

лучший фильм на иностранном языке: «Эмилия Перес» — Франция;

лучший анимационный фильм: «Течение».

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