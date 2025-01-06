Названы победители кинопремии «Золотой глобус»
- 6.01.2025, 10:14
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Главный приз — у американской актрисы.
Американская актриса Деми Мур получила свой первый «Золотой глобус» в категории «лучшая женская роль в мюзикле или комедии» за боди-хоррор «Субстанция» (The Substance), который уже отмечен наградой Каннского кинофестиваля за лучший сценарий, сообщает «Радио Свобода».
«Я действительно не ожидала этого. Я сейчас просто в шоке, — сказала она на церемонии награждения в Лос-Анджелесе. — Я занимаюсь этим очень давно, более 45 лет, и это первый раз, когда я выиграла что-то как актриса».
Лауреатами премии «Золотой глобус 2025» также стали:
лучший фильм — драма: «Бруталист»;
лучший фильм — комедия / мюзикл: «Эмилия Перес»;
лучшая режиссура: Брейди Корбет — «Бруталист»;
лучший актер — драма: Эдриан Броуди — «Бруталист»;
лучшая актриса — драма: Фернанда Торрес — «Я все еще здесь»;
лучший актер — комедия / мюзикл: Себастьян Стэн — «Другой человек»;
лучшая актриса — комедия / мюзикл: Деми Мур — «Субстанция»:
лучший актер второго плана: Киран Калкин — «Настоящая боль»;
лучшая актриса второго плана: Зои Салдана — «Эмилия Перес»;
лучший сценарий: Питер Строгэн — «Конклав»;
лучший фильм на иностранном языке: «Эмилия Перес» — Франция;
лучший анимационный фильм: «Течение».