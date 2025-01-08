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Байден заявил, что выиграл бы выборы 2024 года

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  • 8.01.2025, 21:23
Байден заявил, что выиграл бы выборы 2024 года
Джо Байден

Президент США пожалел, что вышел из гонки.

Президент США Джо Байден, полномочия на посту которого истекают меньше чем через два недели, убежден, что победил бы своего соперника на выборах Дональда Трампа, если бы сам ранее не вышел из гонки. Об этом он заявил в интервью USA Today.

«Дерзко так говорить, но думаю, что да, исходя из опросов», — ответил он на вопрос о том, мог ли он победить в ноябре, если бы не снялся в июле.

Байден уточнил, что на предыдущих выборах в 2020-м, когда ему действительно удалось обойти Трампа, «действительно думал, что у меня самые высокие шансы победить». «Но я так же не хотел быть президентом, когда мне будет 85-86 лет. И поэтому я заговорил о передаче эстафеты», — добавил он.

Байден объявил, что снимает свою кандидатуру с президентских выборов, 21 июля 2024 года. Вместо себя он предложил выдвинуть кандидатом Камалу Харрис.

Трамп тогда оценил выход Байдена из гонки словами «худший президент в истории».

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