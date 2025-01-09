Недорогой премиальный кроссовер Toyota показали в неожиданном виде
- 9.01.2025, 11:06
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Crown Sport теперь привлекает еще больше внимания.
Новый кроссовер Toyota Crown Sport – недорогая премиальная модель, которая уже отправилась в продажу как альтернатива завсегдатаям сегмента. Теперь автомобиль показали в неожиданном виде.
Подробности стали известны Carscoops. Новая Toyota Crown Sport TOM's Racing – результат работы мастеров японского тюнинг-ателье. Изменилась внешность модели: появились яркий голубой оттенок кузова и множество черных акцентов.
Заметны и новые колесные диски специального дизайна. Автомобиль подготовили для демонстрации в рамках Автошоу в Токио.
Ранее сообщалось, что Toyota готовит недорогую альтернативу спортивным кроссоверам BMW и Mercedes в лице Toyota GR Crown Sport. Ожидаются мощный двигатель и модернизированная подвеска.
На данный момент топовый Toyota Crown Sport оснащен гибридной силовой установкой мощностью 306 сил на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Цена базового Crown Sport – от 39 600 долларов.