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Недорогой премиальный кроссовер Toyota показали в неожиданном виде

  • 9.01.2025, 11:06
  • 2,294
Недорогой премиальный кроссовер Toyota показали в неожиданном виде
иллюстративное фото

Crown Sport теперь привлекает еще больше внимания.

Новый кроссовер Toyota Crown Sport – недорогая премиальная модель, которая уже отправилась в продажу как альтернатива завсегдатаям сегмента. Теперь автомобиль показали в неожиданном виде.

Подробности стали известны Carscoops. Новая Toyota Crown Sport TOM's Racing – результат работы мастеров японского тюнинг-ателье. Изменилась внешность модели: появились яркий голубой оттенок кузова и множество черных акцентов.

Заметны и новые колесные диски специального дизайна. Автомобиль подготовили для демонстрации в рамках Автошоу в Токио.

Ранее сообщалось, что Toyota готовит недорогую альтернативу спортивным кроссоверам BMW и Mercedes в лице Toyota GR Crown Sport. Ожидаются мощный двигатель и модернизированная подвеска.

На данный момент топовый Toyota Crown Sport оснащен гибридной силовой установкой мощностью 306 сил на базе 2,5-литрового бензинового мотора. Цена базового Crown Sport – от 39 600 долларов.

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