В Гомеле мужчина набросился на инкассаторов, а до этого открыл дверь их машины у ТЦ

В Гомеле мужчина набросился на инкассаторов, а до этого открыл дверь их машины у ТЦ3
- 9.01.2025, 21:01
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Чем все закончилось.
В Гомеле инкассаторы подверглись агрессии со стороны 39-летнего посетителя торгового центра, сообщили в Департаменте охраны МВД. По данным милиции, мужчина был нетрезв.
«По свидетельствам очевидцев, нетрезвый мужчина, явно не осознавая своих действий, подошел к бронеавтомобилю, припаркованному у входа в торговый комплекс, и попытался открыть двери», — рассказали в Департаменте охраны.
На опубликованном видео заметно, как мужчина открыл дверь машины, а после она закрылась. Далее видно, как он встает в стойку для драки на входе в ТЦ.
В милиции рассказали, что мужчина спустя время при выходе работников из торгового центра «устроил драку, а после беспричинно набросился на покупателя». В итоге в ТЦ нажали тревожную кнопку и прибывший наряд задержал нарушителя.
Его доставили в милицию. По данному факту проводится проверка.