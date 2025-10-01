закрыть
1 октября 2025
В Сенат США внесли резолюцию о передаче Украине $10 млрд замороженных активов РФ ежемесячно

Автором законопроекта является сенатор-республиканец Джон Кеннеди.

В Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран Большой семерки и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.

Конфискованные средства предлагается выплачивать Украине траншами по 10 миллиардов долларов ежемесячно «до полного исчерпания» замороженных активов РФ. Об этом говорится в проекте резолюции Сената №421.

Что известно о законопроекте

Автором новой резолюции является сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Также в соавторах республиканец Линдси Грэм, и два демократа, Шелдон Уайтхаус и Ричард Блюменталь.

Сразу после внесения в Сенат резолюция была передана в Комитет по международным отношениям. Но аналитики исследовательской службы Конгресса еще не сделали анализ этого документа, поэтому в свободном доступе его еще нет.

