В Сенат США внесли резолюцию о передаче Украине $10 млрд замороженных активов РФ ежемесячно
- 1.10.2025, 9:53
Автором законопроекта является сенатор-республиканец Джон Кеннеди.
В Сенат Соединенных Штатов Америки была внесена новая резолюция по замороженным в мире российским активам. Резолюция призывает исполнительную власть и лидеров стран Большой семерки и Европейского Союза конфисковать суверенные активы страны-агрессора России, находящиеся под юрисдикцией членов G7.
Конфискованные средства предлагается выплачивать Украине траншами по 10 миллиардов долларов ежемесячно «до полного исчерпания» замороженных активов РФ. Об этом говорится в проекте резолюции Сената №421.
Что известно о законопроекте
В Сенат США внесли резолюцию о передаче Украине $10 млрд замороженных активов РФ ежемесячно: что известно
Автором новой резолюции является сенатор-республиканец Джон Кеннеди. Также в соавторах республиканец Линдси Грэм, и два демократа, Шелдон Уайтхаус и Ричард Блюменталь.
Сразу после внесения в Сенат резолюция была передана в Комитет по международным отношениям. Но аналитики исследовательской службы Конгресса еще не сделали анализ этого документа, поэтому в свободном доступе его еще нет.