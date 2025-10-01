закрыть
1 октября 2025, среда, 14:09
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ISW: Лукашенко может готовить диверсии против Польши

2
  • 1.10.2025, 13:12
  • 3,674
ISW: Лукашенко может готовить диверсии против Польши

Чтобы обвинить Украину.

Россия и режим Лукашенко могут готовить диверсии в Польше и планировать возложить вину на Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 сентября.

Как отметили в ISW, 30 сентября служба внешней разведки России безосновательно заявила, что Украина якобы готовится к атаке под чужим флагом против критической польской инфраструктуры, чтобы обвинить Россию и Беларусь.

По версии россиян, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) совместно с польской разведкой направит в Польшу диверсионно-разведывательную группу, в состав которой войдут граждане России и Беларуси из легиона «Свобода России» и полка Кастуся Калиновского. Там, как утверждается, Украина может одновременно провести «атаку» на критически важные объекты.

Разведка РФ утверждает, что после этого захваченные польскими силами безопасности диверсанты будут представлены как российские и белорусские спецназовцы на пресс-конференции.

По мнению аналитиков ISW, публикация такого заявления могла быть инициирована Кремлем, чтобы заранее снять с себя ответственность за возможные будущие диверсионные операции России и Беларуси против Польши.

Институт отмечает, что Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения необоснованных утверждений о готовящихся атаках в рамках дезинформационных кампаний, призванных ослабить поддержку Украины и посеять сомнения относительно характера провокаций России против государств – членов НАТО.

Написать комментарий 2

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина
Отель «Каменный Лог»
Отель «Каменный Лог» Ирина Халип