ISW: Лукашенко может готовить диверсии против Польши2
- 1.10.2025, 13:12
Чтобы обвинить Украину.
Россия и режим Лукашенко могут готовить диверсии в Польше и планировать возложить вину на Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 сентября.
Как отметили в ISW, 30 сентября служба внешней разведки России безосновательно заявила, что Украина якобы готовится к атаке под чужим флагом против критической польской инфраструктуры, чтобы обвинить Россию и Беларусь.
По версии россиян, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) совместно с польской разведкой направит в Польшу диверсионно-разведывательную группу, в состав которой войдут граждане России и Беларуси из легиона «Свобода России» и полка Кастуся Калиновского. Там, как утверждается, Украина может одновременно провести «атаку» на критически важные объекты.
Разведка РФ утверждает, что после этого захваченные польскими силами безопасности диверсанты будут представлены как российские и белорусские спецназовцы на пресс-конференции.
По мнению аналитиков ISW, публикация такого заявления могла быть инициирована Кремлем, чтобы заранее снять с себя ответственность за возможные будущие диверсионные операции России и Беларуси против Польши.
Институт отмечает, что Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения необоснованных утверждений о готовящихся атаках в рамках дезинформационных кампаний, призванных ослабить поддержку Украины и посеять сомнения относительно характера провокаций России против государств – членов НАТО.