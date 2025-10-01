ISW: Лукашенко может готовить диверсии против Польши 2 1.10.2025, 13:12

3,674

Чтобы обвинить Украину.

Россия и режим Лукашенко могут готовить диверсии в Польше и планировать возложить вину на Украину. Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW) за 30 сентября.

Как отметили в ISW, 30 сентября служба внешней разведки России безосновательно заявила, что Украина якобы готовится к атаке под чужим флагом против критической польской инфраструктуры, чтобы обвинить Россию и Беларусь.

По версии россиян, Главное управление разведки Минобороны Украины (ГУР) совместно с польской разведкой направит в Польшу диверсионно-разведывательную группу, в состав которой войдут граждане России и Беларуси из легиона «Свобода России» и полка Кастуся Калиновского. Там, как утверждается, Украина может одновременно провести «атаку» на критически важные объекты.

Разведка РФ утверждает, что после этого захваченные польскими силами безопасности диверсанты будут представлены как российские и белорусские спецназовцы на пресс-конференции.

По мнению аналитиков ISW, публикация такого заявления могла быть инициирована Кремлем, чтобы заранее снять с себя ответственность за возможные будущие диверсионные операции России и Беларуси против Польши.

Институт отмечает, что Кремль часто использует Службу внешней разведки для распространения необоснованных утверждений о готовящихся атаках в рамках дезинформационных кампаний, призванных ослабить поддержку Украины и посеять сомнения относительно характера провокаций России против государств – членов НАТО.

