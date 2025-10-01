Банки Китая отказались размещать российские облигации 1 1.10.2025, 13:30

Из-за угрозы западных санкций.

Планы российских компаний выйти на долговой рынок Китая в поисках дешевого финансирования столкнулись с проблемой: местные банки и инвесторы избегают подобных сделок из-за угрозы западных санкций, сообщает Reuters со ссылкой на знакомые с ситуацией источники (перевод — moscowtimes.ru).

Бизнес из России отрезан от западных рынков капитала с начала конфликта в Украине. Но после визита президента Владимира Путина в Китай в сентябре ведущие российские компании, включая госкорпорации «Росатом» и «Газпром», заявили, что рассматривают возможность выпуска облигаций («панда-бондов»), номинированных в юанях. По словам менеджера одной из китайских госкомпаний, российские фирмы нуждаются в дешевом финансировании и готовы структурировать кредиты в связке с товарными сделками.

Опрошенные Reuters китайские банкиры и инвесторы скептически относятся к перспективам скорого выхода российских эмитентов на этот рынок. Один из собеседников агентства, знакомый с ситуацией, отметил, что регуляторы и банки опасаются риска вторичных санкций. «Подготовка всегда ведется, но продвинуть проект вперед невозможно», — сказал он, указывая на отсутствие прогресса последний год у «Росатома» и «Русала» по части размещения панда-бондов.

Несколько китайских институциональных инвесторов также подчеркнули, что вряд ли купят такой долг из-за геополитических рисков. Государственные брокеры КНР прекратили сделки, связанные с Россией, еще в 2022 году, а четыре крупнейших госбанка отказались выступать организаторами таких облигаций по тем же причинам.

Партнер шанхайского офиса Yuanda China Law Offices Чжань Кай отметил, что юридических препятствий для выхода российских компаний на рынок панда-бондов нет, если эмитент не включен в санкционный список США. «Но без сомнений, местные банкиры и трейдеры опасаются выступать в роли андеррайтеров или покупателей, — подчеркнул он. — В конечном итоге судьбу облигаций решает рынок, но я не ожидаю большого интереса к российским эмитентам в Китае».

Российский чиновник в беседе с Reuters добавил, что препятствий для выпуска панда-бондов нет, если появится спрос: «Крупные компании сами работают над размещениями, государство лишь помогает с инфраструктурой и решениями. Сейчас главный вопрос — кто купит эти бумаги в Китае, где банки опасаются вторичных санкций».

Первой и единственной российской компанией, которой удалось разместить панда-бонды в Китае, стал алюминиевый гигант «Русал»: он вышел на рынок КНР в 2017 году. C тех пор российскому бизнесу не удалось заключить ни одной сделки по панда-бондам, хотя только за январь–июль текущего года 35 зарубежных компаний разместили в Китае такие облигации на $16,3 млрд, а в прошлом году объем такого финансирования достиг рекордных 194,8 млрд юаней.

Тем не менее, процесс выхода российских компаний на рынок панда-бондов может занять годы, отмечает аналитик «Эксперт РА» Кирилл Лысенко: «Даже в условиях «дружественной страны» геополитические риски сохраняются. Если санкции затронут финансовую инфраструктуру Китая, могут возникнуть осложнения с обслуживанием долга», — отметил он.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com