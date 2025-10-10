Foreign Policy: Растет недовольство среди самого лояльного окружения Путина 10.10.2025, 12:14

Следующая оппозиция в России не будет либеральной.

В России растет волна недовольства войной в Украине — и на этот раз она исходит не от либеральной оппозиции, а из самой армии. Массовая коррупция, потери и предательство со стороны командиров подрывают доверие внутри военной системы и вызывают возмущение среди солдат, их семей и даже провоенных блогеров, пишет Foreign Policy (перевод — сайт Charter97.org).

История двух российских операторов дронов с позывными Эрнест и Гудвин, которых отправили на «обнуление» — фактически на самоубийственную миссию — после того, как они разоблачили коррупцию командира, стала символом растущего кризиса доверия. Термин «пузиковщина» (по фамилии офицера Игоря Пузика) уже вошел в обиход как обозначение произвола и безнаказанности в армии.

По оценкам источников, российские потери составляют около 350 тысяч убитых и до миллиона раненых, неспособных вернуться в строй. Средняя продолжительность жизни новых мобилизованных на фронте — около 12 дней. Даже лояльные блогеры пишут о массовом дезертирстве, бунтах и безысходности.

К недовольству военных присоединяются их семьи. Движение «Путь домой», организованное женами мобилизованных, регулярно протестует у Минобороны, несмотря на давление и угрозы. По данным опросов, до 72% россиян готовы поддержать немедленное прекращение войны, а более половины — перемирие.

Экономические последствия войны только усиливают кризис: инфляция приближается к 9%, ставка ЦБ — 17%, наблюдаются дефицит топлива и рост цен. Даже государственные СМИ обсуждают проблемы, еще недавно считавшиеся табу.

Кремль, подавивший либеральную оппозицию, теперь сталкивается с куда более опасным противником — внутренним разочарованием собственных сторонников, вызванным ложью, потерями и коррупцией внутри системы.

