«Экономика России может загнуться за год» 11.10.2025, 15:26

Как Украине ее добить?

Критическая точка для экономики и энергетики страны-оккупанта России наступит в определенное время. В январе Украина положила 20% российской нефтепереработки, и чтобы добиться критической точки, надо не останавливаться. Экономисты прогнозируют, что на «печатном станке» страна Путина протянет не больше года. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

«Критическая точка для России наступит»

В интервью «Главред» в ответ на вопрос, сможет ли Украина добиться критического момента в экономике и энергетике России, если будет наносить удары по ее территории в рамках текущей интенсивности, он сказал, что нужно не останавливаться и вести системную работу в этом направлении.

«Ничего вечного нет. И такая критическая точка для России наступит. Однако есть один нюанс, отдаляющий этот момент: мы постоянно делаем паузы, например, в тех же ударах по энергетике РФ. Мы каждый раз начинаем, причем очень хорошо начинаем, а потом почему-то внезапно прекращаем. В январе мы положили 20% нефтепереработки РФ, а затем резко остановились аж до марта. Потом в марте возобновили, причем очень хорошо процесс пошел, но затем снова остановились аж до конца лета. Сейчас очень хорошо идет работа, и в России уже бензин в канистры отпускают, но в последние дни мы снова почему-то сбавляем обороты», - считает Жданов.

Россия может протянуть не больше года, но это – очень много

Как полагает аналитик, паузы в ударах вглубь России продлевают существование «российского колосса на глиняных ногах».

«Игра на понижение все время продлевает сроки существования российского колосса на глиняных ногах. Сейчас уже экономисты заговорили о том, что с помощью «печатного станка» Россия протянет не больше года. Но год – это очень много, за год еще много воды утечет», - подчеркнул Олег Жданов.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com