Украина развернула на передовой 620-килограммового робота 13.10.2025, 13:22

2,806

Аппарат представлен и в боевой модификации.

Министерство обороны Украины одобрило использование нового наземного робота NUMO, разработанного львовской компанией «Tank Bureau», для выполнения задач на линии фронта. Машина создана, чтобы снижать риски для военнослужащих и выполнять широкий спектр миссий — от доставки грузов и эвакуации до разведки и разминирования, пишет Interesting Engineering (перевод — сайт Charter97.org).

NUMO весит около 620 кг и способен перевозить до 300 кг полезной нагрузки. Робот имеет модульную конструкцию, позволяющую устанавливать турели, мачты связи, резаки для проводов и оборудование для разминирования. Он может работать на пересеченной местности — в лесах, болотах и укрытых позициях.

Система работает на дистанции до 1,5 км и поддерживает шесть типов связи, включая Starlink, LTE и Silvus. NUMO оснащен блоком Droid Box, обеспечивающим гибкое управление и совместимость с различными каналами связи.

На базе NUMO также создана боевая версия Droid TW, вооруженная пулеметами ПКТ (7,62 мм) или Browning M2 (12,7 мм). Эти модификации уже используются в 30 украинских бригадах.

По словам директора Tank Bureau Назара Приймака, роботизированные системы позволяют выполнять опасные задачи без участия людей — доставлять боеприпасы, эвакуировать раненых и действовать в зонах повышенного риска.

Украина активно интегрирует робототехнику и цифровые решения, включая систему управления DELTA, которая помогает координировать действия войск и отслеживать цели в реальном времени. По официальным данным, система уже помогла ликвидировать более 130 тысяч уничтоженных или поврежденных целей противника.

