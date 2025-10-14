Разворот американской политики 1 Леонид Невзлин

14.10.2025, 13:45

1,328

Леонид Невзлин

Трамп открыто выразил разочарование Путиным.

Уже несколько месяцев США помогают Украине наносить дальнобойные удары по российским энергетическим объектам, пишет FT. По информации издания, разведданные Вашингтона позволили бить в том числе по нефтеперерабатывающим заводам в глубине РФ.

Один из американских собеседников газеты сказал, что Украина сама выбирает цели для дальнобойных ударов, а США предоставляют разведданные о слабых местах этих объектов. Однако другие источники утверждают, что США также определяют приоритетные цели для украинской стороны. «Один из них описал украинские беспилотные силы «как инструмент Вашингтона для подрыва российской экономики и давления на Путина с целью принудить его к соглашению», — говорится в публикации.

По данным источников, Трамп открыто выражал разочарование Путиным после саммита на Аляске. Это стало одним из факторов, повлиявших на изменение его позиции в пользу более масштабных ударов.

Разворот американской политики к «миру через силу» можно только приветствовать. Жаль только, что было упущено столько времени для осознания очевидного факта — Путин не намеревался заключать никакую сделку и требовал капитуляции Украины. Сейчас Россия, судя по всему, готовит новые массированные обстрелы гражданской энергосистемы Украины, чтобы сорвать отопительный сезон и оставить украинцев без воды и света.

Разведданные для ударов украинскими дронами — это очень хорошо. Но ответом на новую террористическую кампанию Москвы должны стать также поставки дальнобойных ракет и расширение «банка целей». Только симметричные ответы могут заставить Путина задуматься о реальных переговорах.

Леонид Невзлин, Telegram

