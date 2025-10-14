Литовская велогонщица отказалась подниматься на подиум с россиянкой

Литовская велогонщица отказалась подниматься на подиум с россиянкой1
- 14.10.2025, 13:57
Она заявила о поддержке Украины.
В Нидерландах литовская велогонщица Дайва Тушлайте-Рагажинскене завоевала серебряную медаль на чемпионате мира по гревел-велоспорту в возрастной группе от 35 до 39 лет.
Первое место заняла «нейтральная» Дарья Правилова. Во время церемонии награждения бронзовая призерка из Бельгии Эльке Тимперман поднялась на первую ступеньку призового подиума к россиянке для совместной фотографии, а литовка осталась на своем месте.
В комментарии для «Трибуна» Дайва объяснила, почему отказалась стоять рядом с россиянкой.
«Мое решение было спонтанным, но искренним. Я уважаю всех спортсменов, но, несмотря на то что спортсменка выступала под нейтральным флагом, я увидела четкие символы и жесты, которые указывали на связь с Россией — в частности пение российского гимна на пьедестале, когда официально звучал нейтральный гимн — Ода к радости Бетховена.
Для меня этот момент не был о политике, а о человеческих ценностях и уважении.
Стоять в стороне — это был мой тихий способ выразить, что я не принимаю того, что делает Россия, и что я поддерживаю Украину, восхищаюсь мужеством и силой украинских спортсменов и народа», — рассказала Тушлайте-Рагажинскене.