План Запада после смерти Путина

Как избежать ошибок 1990-х.

На днях в Киеве я встретился с одним из крымских политиков, с которым знаком, страшно и сказать, более тридцати лет. Разговор, конечно, шел о Крыме — о его настоящем и будущем. Во время беседы он неоднократно подчеркивал: «Запад должен иметь единый план действий на этапе „смены власти“ после смерти Путина».

С этим, безусловно, я не могу не согласиться. Поэтому попробую изложить собственные соображения на эту тему.

Смерть диктатора Путина неизбежно станет поворотным моментом не только для самой России, но и для всего мира. Уже сегодня очевидно: различные сценарии развития российско-украинской войны после его ухода потребуют от Украины и международного сообщества не спонтанных решений, а готовности действовать в соответствии с заранее выработанным и согласованным Украиной и партнерами стратегическим планом.

Путинская система является вертикалью власти, которая сцементирована принципом личной преданности. Она держится на страхе, коррупции и рабской лояльности. Когда ее вершина рухнет, в самой пирамиде начнется борьба за власть. Конкурирующие группировки — силовики, олигархи, региональные элиты попытаются взять под контроль ресурсы и символическое наследие «великой державы».

На периферии могут вспыхнуть беспорядки: в национальных республиках, где унижение от насильственной русификации достигло крайности, активизируются национальные силы, а иногда и вооруженные выступления. В это же время российская армия, истощенная поражениями и моральной растерянностью, может потерять управляемость.

В такой ситуации новая власть в Москве, стремясь выиграть время, скорее всего будет пытаться заморозить войну. Она может предложить переговоры, перемирие или «временное прекращение боевых действий». Формально якобы ради мира, фактически — для стабилизации внутреннего положения и сохранения контроля над страной.

Именно поэтому Запад не имеет права позволить втянуть себя в ловушку «временного мира», не подкрепленного реальными шагами. Чтобы избежать этого, уже сейчас, сегодня, Украина и ее партнеры должны иметь четко разработанный План.

Ключевыми положениями этого Плана должны быть определены:

1. Немедленное прекращение огня. Ни одно перемирие не может состояться без полного вывода российских войск с территории Украины, включая Крым.

2. Экстрадиция незаконных переселенцев. Все граждане России, иностранцы и лица без гражданства, которые поселились на оккупированных территориях Украины, должны быть выведены за пределы Украинского государства.

3. Международный контроль. На линии государственной границы между Украиной и Россией должны быть размещены миссии ООН, ОБСЕ и международные наблюдатели.

4. Неотвратимость наказания за военные преступления. Ни одно лицо, причастное к преступлениям против Украины и ее граждан, не может избежать ответственности. В то же время уполномоченные органы международного правосудия могут заключать специальные персональные соглашения с представителями нового российского режима о смягчении им наказания. Но только в случае их реального содействия выполнению Плана.

5. Поддержка права народов России на самоопределение. Речь идет о признании легитимных стремлений народов, десятилетиями угнетенных Москвой: чеченцев, ингушей, татар, башкортов (башкиров), народов Дагестана, народов Сибири и Дальнего Востока и др. Их возможная независимость или новые конфедеративные формы российской государственности должны быть приняты Западом как неизбежный и обязательный этап деколонизации России.

6. Демилитаризация и демократизация. Новая Россия может рассчитывать на возвращение в международное сообщество только после выплаты компенсаций и репараций в объеме, покрывающем убытки, нанесенные российской федерацией Украине и ее гражданам; настоящей трансформации — реформирования армии и силовых структур, проведения свободных выборов и принятия новой Конституции.

Именно такой, заранее согласованный План позволит избежать ошибок начала 1990-х, когда распад СССР не сопровождался демонтажем российской имперскости. На этот раз международное сообщество должно действовать решительно. Иначе Москва вернется снова, на этот раз, чтобы уже не останавливаться.

Рефат Чубаров, «Фейсбук»

