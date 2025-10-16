НАТО шлет сигнал Путину 1 Юрий Федоренко

16.10.2025, 12:06

1,488

Юрий Федоренко

«Мягкая дипломатия» лишь усиливает аппетиты России.

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте сделал полное дипломатического тумана заявление о нарушении Россией воздушного пространства стран-членов Альянса: «Если самолет представляет угрозу, мы имеем полномочия принять крайние меры. Но если самолет не представляет угрозы, мы не будем его сбивать, а осторожно выведем за пределы воздушного пространства». При этом не совсем понятно — по каким критериям будет определяться уровень угрозы?

Наверное, с дипломатического языка на обычный слова Рютте можно перевести так: Альянс не будет сбивать российские самолеты, нарушающие воздушное пространство в случае, если не сможет определить степень угрозы, чтобы не спровоцировать противника. Таким образом, руководство НАТО посылает хищнику сигнал: нам не хватает решимости.

Марк Рютте, несмотря на свою должность, не столько военный, сколько дипломат и политик высочайшего уровня. Создается впечатление, что он пытается «околдовать» потенциального агрессора сложными языковыми конструкциями. Но понимает ли он, что Россия, как зверь, чувствует малейшее проявление слабости?

О чем-то таком Марк Рютте точно подумал, потому что в его речи были слова о том, что «мы гораздо сильнее россиян» и отказ демонстрировать силу уже является «проявлением силы». Завернуто поэтично, но в Кремле сидят не поэты, приземленные людоеды. Среди генералов НАТО точно есть люди, которые это понимают.

В то время, когда генсек НАТО сделал заявление о «несбитии воздушных целей», генералы Альянса обсуждали правила «сбития». По данным британского издания The Telegraph, главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Алексус Гринкевич призвал коллег создать «единую систему ПВО и ПРО», чтобы упростить быстрое и решительное реагирование на возможные российские провокации.

Его поддержал глава делегации Эстонии в парламентской ассамблее НАТО Раймонд Калюлайд. Представитель Эстонии, в частности, сказал: «Когда вы утверждаете, что будете применять силу только в случае прямой военной угрозы, вы фактически говорите, что при определенных условиях нарушения нашего воздушного пространства не будут иметь последствий. Это проявление слабости».

С этим утверждением невозможно не согласиться. Таким образом, по состоянию на данный момент видим расхождение между точками зрения дипломатов и военных внутри НАТО. От того, чья позиция победит, зависит сама способность НАТО выполнять свои оборонительные функции — функции военного союза, а не дипломатического органа. Можно сказать, что от адекватных ответов на российскую угрозу зависит само будущее НАТО.

Украинцы на себе ощутили, что «мягкая дипломатия» лишь усиливает аппетиты России. Сегодня Украина дает максимально адекватный ответ на российскую агрессию и отчасти выполняет функции Североатлантического альянса: ведь мы защищаем страны Запада от вторжения, мы бьемся за то, чтобы пригороды Варшавы, Риги, Вильнюса и Таллинна не превратились в ближайшее время в одну большую Бучу. Мы уже давно научились рассчитывать на собственные силы. Но если НАТО проявит решимость, наше противодействие рашизму станет намного эффективнее. А если нет — то справимся собственными силами. Слава Украине!

Юрий Федоренко, «Фейсбук»

