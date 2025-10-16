закрыть
16 октября 2025, четверг
Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах

  • 16.10.2025, 21:08
Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах
Фото: Getty Images

Встреча президента США и диктатора РФ пройдет в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social после разговора с Путиным.

Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.

«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.

Венгрия уже выразила готовность принять встречу Путина и Трампа.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!», — написал в X венгерский премьер Виктор Орбан.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала.

