Трамп и Путин договорились о встрече и новых переговорах 5 16.10.2025, 21:08

2,094

Фото: Getty Images

Встреча президента США и диктатора РФ пройдет в Венгрии.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что встретится с российским диктатором Владимиром Путиным в Будапеште, «чтобы посмотреть, сможем ли мы положить конец «этой бесславной войне между Россией и Украиной». Об этом он написал в Truth Social после разговора с Путиным.

Перед этим произойдет встреча советников президентов, американскую делегацию возглавит госсекретарь Марко Рубио. Место проведения их встречи еще не определено.

«Завтра я встречусь с президентом [Украины Владимиром] Зеленским в Овальном кабинете, где мы обсудим мой разговор с президентом Путиным и многое другое. Я считаю, что сегодняшний телефонный разговор позволил достичь значительного прогресса», — добавил Трамп.

Венгрия уже выразила готовность принять встречу Путина и Трампа.

«Запланированная встреча президентов США и России — отличная новость для миролюбивых людей всего мира. Мы готовы!», — написал в X венгерский премьер Виктор Орбан.

О встрече в Будапеште написал Трамп после телефонного разговора с Путиным. Российская сторона пока эти слова не комментировала.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com