Путин сделал шаг в направлении пропасти Аббас Галлямов

21.10.2025, 19:45

3,428

Сто лет назад события в России развивались по аналогичному сценарию.

Многие говорят, что Путин вновь обыграл Трампа. Дескать опять пообещал, что скоро закончит войну и тот снова согласился подождать.

Не думаю, что можно говорить о выигрыше в ситуации, когда происходящее лишь ухудшает стратегическое положение Путина. Бесконечно тянущаяся война уничтожает экономический потенциал России, а не Америки. Это путинские элиты и путинский электорат хотят мира, видят расхождение своих желаний с намерениями вождя и всё больше осознают, что ничего хорошего их с ним не ждёт. Всё это разрушает основания режима Путина, а не власти Трампа. В конце концов, чего добился российский президент? Того, что американец позволит ему немного углубить ту политическую могилу, которую он себе копает? Вряд ли можно назвать это успехом.

Сто лет назад события в России развивались по аналогичному сценарию. Николаю Второму тоже неоднократно предлагали выйти из войны с Германией, а тот отказывался. Выиграл ли он в итоге? Нет.

Каждая следующая отсрочка, данная Трампом Путину и к окончанию боевых действий не приведшая, всё больше злит американского президента. По итогам последнего цикла Трамп обозвал российских военных «бумажным тигром», сказал, что Украина может вернуть себе все территории, включая Крым, а затем навалился на Индию, Венгрию и Турцию, требуя сократить закупки российских энергоресурсов. В каждом из этих случаев произошли крайне неприятные для Путин подвижки: индийские НПЗ переключаются на нефть из Гайаны; Венгрия поддержала запрет ЕС на закупку российского СПГ; Турция активно строит терминалы по приему СПГ из Алжира и США, сокращая объемы трубопроводного газа, который она покупает в России. А вы заметили, как лихо в последние пару месяцев Украина взялась за российские НПЗ и нефтеналивные терминалы в портах? При Байдене ей такое не позволялось, а при Трампе – пожалуйста. В последнее время было несколько утечек в СМИ, свидетельствующих о том, что удары наносятся благодаря поставляемым американцами разведданным.

Так что выиграл Путин? То, что через какое-то время Трамп будет ещё более зол и ещё сильнее закрутит гайки? Не думаю, что это большое достижение. К тому же за все эти отсрочки Путин с лихвой расплачивается уступками на всех других, кроме Украины, направлениях. Трамп вместе со своим союзником Нетаньяху разнёс дружественный Путину Иран, отстраняет от власти в Газе ХАМАС, а теперь ещё взялся за Мадуро. Путин не мешает. В обмен на что российский президент сдаёт своих союзников? В обмен на возможность захватить ещё один-два украинских хутора? Это блажь, а не успех.

Аббас Галлямов, «Фейсбук»

