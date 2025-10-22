Американский намек Путину Иван Яковина

22.10.2025, 18:09

1,432

Иван Яковина

Трампу и Рубио отказались от дальнейших контактов с Москвой.

Российский Telegram пишет, что глава российского МИДа Лавров дал понять своему американскому визави Марко Рубио, что считает разговоры об отправке Томагавков в Украину обычным трамповским блефом, и подчеркнул, что при необходимости ПВО РФ без труда их посбивает.

И якобы поэтому Кремль категорически отказался от реализации идеи США о прекращения боевых действий по линии фронта («вы пугаете, а нам не страшно»).

Рубио после этих откровений вроде как просто закончил беседу и повесил трубку, что подвесило ситуацию на тревожной для РФ ноте. Чтобы чего не вышло, Лавров даже бросился «дообъяснять» свою позицию вслед американцам, выступив с пространной публичной лекцией после переговоров с каким-то рандомным эфиопом. Но Трампу и Рубио это как будто уже и не очень интересно, они отказались от дальнейших контактов с Москвой.

Мне кажется очень многообещающей ситуация, при которой РФ, фактически, берет США «на слабо» с Томагавками, а американцы в ответ просто молча разворачиваются и уходят.

Есть вероятность, что вечерний удар 21 октября крылатыми ракетами по химическому заводу и одной из главных ТЭЦ в Брянской области — это американский намек Путину. Суть его такая: «Если несколько украинских ракет тебе уничтожили два важнейших объекта за ночь, то представь эффект от сотни Томагавков. Вова, не хорохорься и подписывай, что тебе дали. Твоя задача тут — извини…»

Иван Яковина, «Фейсбук»

