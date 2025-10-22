В Беловежской пуще нашествие оленей

В Беловежской пуще нашествие оленей1
- 22.10.2025, 23:15
- 1,380
Видеофакт.
Онлайн-камеры в Беловежской пуще зафиксировали внушительное стадо оленей. Об этом сообщили в национальном парке.
В объективе оказались более полусотни особей.
Такое явление в национальном парке наблюдается достаточно редко, однако всему есть объяснения. Вероятно, сбор животных связан с кормушками, которые расположили как раз под объективами. После же установления холодов на территории пущи олени активно мигрируют в поисках еды.