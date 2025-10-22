закрыть
23 октября 2025, четверг, 0:19
В Беловежской пуще нашествие оленей

1
  • 22.10.2025, 23:15
  • 1,380
В Беловежской пуще нашествие оленей

Видеофакт.

Онлайн-камеры в Беловежской пуще зафиксировали внушительное стадо оленей. Об этом сообщили в национальном парке.

В объективе оказались более полусотни особей.

Такое явление в национальном парке наблюдается достаточно редко, однако всему есть объяснения. Вероятно, сбор животных связан с кормушками, которые расположили как раз под объективами. После же установления холодов на территории пущи олени активно мигрируют в поисках еды.

