В Беловежской пуще нашествие оленей 1 22.10.2025, 23:15

1,380

Видеофакт.

Онлайн-камеры в Беловежской пуще зафиксировали внушительное стадо оленей. Об этом сообщили в национальном парке.

В объективе оказались более полусотни особей.

Такое явление в национальном парке наблюдается достаточно редко, однако всему есть объяснения. Вероятно, сбор животных связан с кормушками, которые расположили как раз под объективами. После же установления холодов на территории пущи олени активно мигрируют в поисках еды.

