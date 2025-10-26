Белорусского футболиста назвали самым высоким действующим игроком в мире 26.10.2025, 10:58

Это 19-летний вратарь клуба «Славия-Мозырь».

«Футболисты ростом выше двух метров известны своей медленной игрой, а значит, их единственное достоинство — умение отдать мяч товарищу по команде. Редко встретишь футболиста гигантского роста, способного забивать на высшем уровне, — если только ты не [британский нападающий] Питер Крауч, конечно», — отмечает британский портал GiveMeSport. Издание собрало список самых высоких действующих футболистов. На первом месте — белорус.

Это 19-летний вратарь клуба «Славия-Мозырь» Константин Веретынский. «Его рост 2 метра 10 сантиметров превосходит любого в мировом футболе и является важным преимуществом вратаря. Больше всего в Веретинском удивляет даже не его рост, а то, что он еще подросток», — отмечает издание.

Константин Веретынский

Фото: ФК «Энергетик"-БГУ

Веретынский родился в Пинске в 2006 году. В 2023-м дебютировал в высшей лиге за минский «Энергетик-БГУ». В конце января 2025 года перешел в «Славию-Мозырь». Пока он не сыграл за свой новый клуб в высшей лиге, однако выступает за сборные Беларуси своего возраста.

