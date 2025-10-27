Время работает против Путина 1 Гарри Каспаров

27.10.2025, 20:39

Гарри Каспаров

Путинская война – это не просто агрессия против Украины.

Путин не может просто взять и остановить войну – и эта банальная мысль уже становится общим местом. Все, что происходит сегодня в России – от пропагандистского фронта до индустриального сектора, – указывает на подготовку к новому этапу эскалации. Именно поэтому в Европе идут открытые военные приготовления.

Путинская война – это не просто агрессия против Украины. Это война за отмену всего мирового порядка, который создавался после Второй мировой. Это попытка вернуть человечество в эпоху сфер влияния – даже не в XX, а в XIX век.

Сегодня в России высокопоставленные путинские чиновники и придворные холуи все чаще называют происходящее своим именем. Само слово «война» начинает входить в обиход внутри страны. А это означает, что война не может быть остановлена – она должна двигаться дальше.

Кремль вполне разумно полагает, что на данный момент Запад не готов к отражению масштабной угрозы. Но ключевое слово здесь – на данный момент. Путин прекрасно понимает, что время работает против него. Поэтому, если у него есть планы – а я не сомневаюсь, что они есть, – на наземную провокацию против НАТО, действовать он будет быстро. Диктатор, который уже неоднократно нарушал морские и воздушные границы НАТО, рано или поздно нарушит и наземную.

Гарри Каспаров, telegram

