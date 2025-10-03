Российский оккупант похитил еду у бабушки на Лиманском направлении
- 3.10.2025, 5:59
Бойцы ВСУ его отследили и ликвидировали.
Украинские военные выследили российского оккупанта, который похитил продукты у пожилой женщины в населенном пункте на Лиманском направлении. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.
Как отметили военные, в селе Новое Донецкой области оккупант забрался в помещение гражданской пожилой женщины и похитил у нее продукты. Когда заметил над собой дрон, то начал убегать и привел украинскую разведку к укрытию оккупантов.
«Успешная отработка огневых средств батальона беспилотных систем MARA совместно со смежниками не оставили российским грабителям никаких шансов», — добавили в бригаде.