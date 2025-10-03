Российский оккупант похитил еду у бабушки на Лиманском направлении 3.10.2025, 5:59

Бойцы ВСУ его отследили и ликвидировали.

Украинские военные выследили российского оккупанта, который похитил продукты у пожилой женщины в населенном пункте на Лиманском направлении. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

Как отметили военные, в селе Новое Донецкой области оккупант забрался в помещение гражданской пожилой женщины и похитил у нее продукты. Когда заметил над собой дрон, то начал убегать и привел украинскую разведку к укрытию оккупантов.

«Успешная отработка огневых средств батальона беспилотных систем MARA совместно со смежниками не оставили российским грабителям никаких шансов», — добавили в бригаде.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com