Российский оккупант похитил еду у бабушки на Лиманском направлении

  • 3.10.2025, 5:59
Бойцы ВСУ его отследили и ликвидировали.

Украинские военные выследили российского оккупанта, который похитил продукты у пожилой женщины в населенном пункте на Лиманском направлении. Об этом в четверг, 2 октября, сообщила 66 отдельная механизированная бригада имени князя Мстислава Храброго.

Как отметили военные, в селе Новое Донецкой области оккупант забрался в помещение гражданской пожилой женщины и похитил у нее продукты. Когда заметил над собой дрон, то начал убегать и привел украинскую разведку к укрытию оккупантов.

«Успешная отработка огневых средств батальона беспилотных систем MARA совместно со смежниками не оставили российским грабителям никаких шансов», — добавили в бригаде.

