США и Финляндия провели совместные учения спецназа 3.10.2025, 13:56

Отрабатывался сценарий войны с Россией.

Американские и финские спецподразделения завершили масштабные учения Southern Griffin 25, целью которых стало укрепление совместных операций и повышение боеготовности на фоне угрозы со стороны России, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Southern Griffin стал исключительно позитивным опытом. Наши бойцы работали в разных локациях вместе с финскими военными и союзниками по НАТО, что позволило нарастить боевые возможности и углубить интеграцию», — отметил командир миссии ВВС США, чье имя не раскрывается.

Финские военные сообщили, что учения были направлены на усиление взаимодействия спецназа страны с США и другими союзниками НАТО. В тренировках задействовали истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.

Учения проходят на фоне расширения НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году. Вступление Финляндии в альянс удвоило протяженность границы НАТО с Россией.

Финляндия обладает сравнительно небольшой, но отлично подготовленной армией — около 30 тыс. человек в мирное время и до 300 тыс. в военное. Особая сила финской армии — навыки ведения боевых действий в условиях суровой зимы.

Ключевым элементом финских сил спецопераций является полк Утти-Ягер (Utti Jaeger Regiment), насчитывающий около 700 военнослужащих. В его состав входят батальон спецназа (с парашютной и егерской ротами), вертолетный батальон с 20 NH90 и семью MD500, а также подразделения обеспечения. Финские спецподразделения специализируются на нетрадиционной войне, спецразведке и точечных ударах.

Учения показали высокий уровень взаимодействия американских и финских спецназовцев, включая подготовку к боям в арктических условиях.

