закрыть
3 октября 2025, пятница, 14:04
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

США и Финляндия провели совместные учения спецназа

  • 3.10.2025, 13:56
США и Финляндия провели совместные учения спецназа

Отрабатывался сценарий войны с Россией.

Американские и финские спецподразделения завершили масштабные учения Southern Griffin 25, целью которых стало укрепление совместных операций и повышение боеготовности на фоне угрозы со стороны России, пишет The National Interest (перевод — сайт Charter97.org).

«Southern Griffin стал исключительно позитивным опытом. Наши бойцы работали в разных локациях вместе с финскими военными и союзниками по НАТО, что позволило нарастить боевые возможности и углубить интеграцию», — отметил командир миссии ВВС США, чье имя не раскрывается.

Финские военные сообщили, что учения были направлены на усиление взаимодействия спецназа страны с США и другими союзниками НАТО. В тренировках задействовали истребители F/A-18 Hornet ВВС Финляндии.

Учения проходят на фоне расширения НАТО после вторжения России в Украину в 2022 году. Вступление Финляндии в альянс удвоило протяженность границы НАТО с Россией.

Финляндия обладает сравнительно небольшой, но отлично подготовленной армией — около 30 тыс. человек в мирное время и до 300 тыс. в военное. Особая сила финской армии — навыки ведения боевых действий в условиях суровой зимы.

Ключевым элементом финских сил спецопераций является полк Утти-Ягер (Utti Jaeger Regiment), насчитывающий около 700 военнослужащих. В его состав входят батальон спецназа (с парашютной и егерской ротами), вертолетный батальон с 20 NH90 и семью MD500, а также подразделения обеспечения. Финские спецподразделения специализируются на нетрадиционной войне, спецразведке и точечных ударах.

Учения показали высокий уровень взаимодействия американских и финских спецназовцев, включая подготовку к боям в арктических условиях.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина