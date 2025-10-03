ВСУ ликвидировали командира российской бригады «Пятнашка» 3.10.2025, 21:21

1,050

Его обвиняли в военных преступлениях.

На войне с Украиной погиб Батал Бигвава («Балу») — командир интернациональной бригады «Пятнашка», воюющей на стороне России.

Его похороны 1 октября в непризнанной Абхазии посетил «президент» Бадра Гунба, пишут местные СМИ.

«Пятнашка» — вооруженное формирование, которое с 2014 года воевало на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Ее участников обвиняют в ряде тяжелых преступлений: мародерстве, похищениях, пытках украинских военнопленных.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com