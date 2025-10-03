ВСУ ликвидировали командира российской бригады «Пятнашка»
- 3.10.2025, 21:21
Его обвиняли в военных преступлениях.
На войне с Украиной погиб Батал Бигвава («Балу») — командир интернациональной бригады «Пятнашка», воюющей на стороне России.
Его похороны 1 октября в непризнанной Абхазии посетил «президент» Бадра Гунба, пишут местные СМИ.
«Пятнашка» — вооруженное формирование, которое с 2014 года воевало на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Ее участников обвиняют в ряде тяжелых преступлений: мародерстве, похищениях, пытках украинских военнопленных.