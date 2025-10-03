закрыть
3 октября 2025, пятница, 21:37
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ ликвидировали командира российской бригады «Пятнашка»

  • 3.10.2025, 21:21
  • 1,050
ВСУ ликвидировали командира российской бригады «Пятнашка»

Его обвиняли в военных преступлениях.

На войне с Украиной погиб Батал Бигвава («Балу») — командир интернациональной бригады «Пятнашка», воюющей на стороне России.

Его похороны 1 октября в непризнанной Абхазии посетил «президент» Бадра Гунба, пишут местные СМИ.

«Пятнашка» — вооруженное формирование, которое с 2014 года воевало на стороне поддерживаемых Россией сепаратистов на востоке Украины. Ее участников обвиняют в ряде тяжелых преступлений: мародерстве, похищениях, пытках украинских военнопленных.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Помни пыльного судьишку
Помни пыльного судьишку Ирина Халип
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну
Как реально Трамп может принудить Путина прекратить войну Виталий Портников
Москва получила по морде
Москва получила по морде Александр Невзоров
Первые признаки большого кризиса в России?
Первые признаки большого кризиса в России? Иван Яковина