закрыть
30 октября 2025, четверг, 9:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Арина Соболенко попала под санкции WTA

  • 30.10.2025, 8:53
  • 1,442
Арина Соболенко попала под санкции WTA
Арина Соболенко
Фото: Getty Images

Теннисистка лишилась части рейтинговых очков.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала под санкции WTA и лишилась части рейтинговых очков. Об этом сообщило британское издание Mirror.

Штрафные меры к спортсменке были приняты в связи с тем, что она не выполнила правило WTA, согласно которому спортсмены обязаны участвовать как минимум в шести турнирах категории WTA-500 за сезон, обратил внимание «Прессбол».

Помимо Соболенко по тем же причинам рейтинговые очки потеряла вторая ракетка мира Ига Свёнтек, а также американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.

Несмотря на санкции, Арина Соболенко сохранила лидерство в мировом рейтинге.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Путин и Лукашенко атакуют Литву
Путин и Лукашенко атакуют Литву Петр Олещук
Путин оказался в сложном положении
Путин оказался в сложном положении Виталий Портников
Время работает против Путина
Время работает против Путина Гарри Каспаров
Не успевают протрезветь
Не успевают протрезветь Ирина Халип