Арина Соболенко попала под санкции WTA
- 30.10.2025, 8:53
Теннисистка лишилась части рейтинговых очков.
Белорусская теннисистка Арина Соболенко попала под санкции WTA и лишилась части рейтинговых очков. Об этом сообщило британское издание Mirror.
Штрафные меры к спортсменке были приняты в связи с тем, что она не выполнила правило WTA, согласно которому спортсмены обязаны участвовать как минимум в шести турнирах категории WTA-500 за сезон, обратил внимание «Прессбол».
Помимо Соболенко по тем же причинам рейтинговые очки потеряла вторая ракетка мира Ига Свёнтек, а также американки Кори Гауфф, Аманда Анисимова и Мэдисон Киз.
Несмотря на санкции, Арина Соболенко сохранила лидерство в мировом рейтинге.