Принц Уэльский добирается на работу на электросамокате
- 30.10.2025, 15:12
Такой транспорт помогает ему вовремя приезжать на встречи в замке.
О том, что 43-летний наследник британского престола принц Уильям приобрел электрический самокат, стало известно еще летом 2024 года. Он использует его, чтобы быстро преодолевать путь от дома в коттедже Аделаида, где живет с женой Кейт Миддлтон и их детьми — принцем Джорджем, принцессой Шарлоттой и принцем Луи — до Виндзорского замка, пишет People (перевод — сайт Charter97.org.
Уильям объяснил, что самокат помогает ему вовремя приезжать на встречи в замке. «Мы живем недалеко, а я вечно опаздываю. Решил, что так буду успевать на совещания. Хотя, признаться, все равно часто опаздываю», — пошутил он.
Правда, и у королевского транспорта случаются проблемы. «Сегодня утром я проколол шину, поэтому ехал так медленно», — добавил принц. Источник в окружении принца тогда отметил: «Это логично — он просто подъезжает к замку, когда нужно встретиться с королем».
Выбор экологичного транспорта соответствует миссии Уильяма, он основал премию Earthshot Prize, направленную на борьбу с изменением климата. Когда-то страсть принца к мотоциклам вызывала беспокойство у его супруги. «Мне страшно, когда он катается на мотоцикле», — признавалась Кейт.
Теперь электрический самокат стал идеальным компромиссом — немного приключений, много пользы и современный штрих в образе будущего короля.