Электрокарам запретят ездить по Крымскому мосту

Электрокарам запретят ездить по Крымскому мосту4
- 30.10.2025, 19:12
- 1,698
Из-за риска теракта.
Электрокарам и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края из-за риска теракта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
«Причина — попытки провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для террористических целей. С 3 ноября нельзя будет проехать по трассе при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. К слову, со стороны Крыма в Краснодарский край тоже ехать бесполезно — машины не пропустят», — говорится в публикации.