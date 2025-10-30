Электрокарам запретят ездить по Крымскому мосту 4 30.10.2025, 19:12

Из-за риска теракта.

Электрокарам и гибридам запретили проезд по Крымскому мосту со стороны Краснодарского края из-за риска теракта. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

«Причина — попытки провоза в тяговых батареях машин взрывчатки для террористических целей. С 3 ноября нельзя будет проехать по трассе при подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края. К слову, со стороны Крыма в Краснодарский край тоже ехать бесполезно — машины не пропустят», — говорится в публикации.

