Беларусь ограничила движение литовских фур

Беларусь ограничила движение литовских фур1
- 31.10.2025, 19:57
- 1,800
Им разрешили пересекать границу только на одном участке.
Движение грузовых автомобилей, тягачей и прицепов (полуприцепов) литовской регистрации ограничивается белорусско-литовским участком границы.
Соответствующее постановление 31 октября подписал премьер-министр Беларуси Александр Турчин, сообщает пресс-служба так называемого правительства.
«Данная мера является вынужденным ответом на односторонние действия литовской стороны, которая неоднократно и без предварительных уведомлений закрывала пункты пропуска на белорусско-литовском участке государственной границы», — сообщили в пресс-службе правительства.
«После закрытия границы с Литвой и их массовой переориентации на белорусско-польское и белорусско-латвийское направления на этих участках возникли серьезные заторы», — сообщили в правительстве.
Ранее Литовская национальная ассоциация перевозчиков LINAVA сообщила, что несколько сотен грузовых автомобилей литовских перевозчиков, которые простояли в очереди более 20 дней, не могут вернуться на родину после того, как Вильнюс решил закрыть границу с Беларусью. Часть из них вынуждены были выезжать из Беларуси через Латвию или Польшу, «однако на пунктах пропуска этих стран образовались огромные очереди, и часть грузовиков не может вернуться даже этими альтернативными маршрутами».
Государственный таможенный комитет Беларуси вечером 31 октября сообщил, что в нашей стране «оказались заблокированы почти 5 тысяч единиц литовских тягачей и прицепов.