4 октября 2025, суббота, 17:24
Bild: Беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными

5
  • 4.10.2025, 16:33
  • 3,706
Они парализовали работу аэропорта.

Беспилотники, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

«Беспилотники, замеченные в пятницу вечером над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами», - отметили неназванные источники изданию.

Сообщается, что именно из-за нескольких разведывательных дронов вчера Мюнхенский аэропорт приостанавливал свою работу.

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером из-за появления в его районе неизвестных дронов. Известно, что закрыты были взлетно-посадочные полосы. Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

Отметим, что за последние две недели в Польше, Германии и других странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

