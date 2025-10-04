Bild: Беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными

Bild: Беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными5
- 4.10.2025, 16:33
- 3,706
Они парализовали работу аэропорта.
Беспилотники, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.
«Беспилотники, замеченные в пятницу вечером над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами», - отметили неназванные источники изданию.
Сообщается, что именно из-за нескольких разведывательных дронов вчера Мюнхенский аэропорт приостанавливал свою работу.
Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером из-за появления в его районе неизвестных дронов. Известно, что закрыты были взлетно-посадочные полосы. Всего пришлось отменить около 20 рейсов.
Отметим, что за последние две недели в Польше, Германии и других странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.