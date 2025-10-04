Bild: Беспилотники над аэропортом Мюнхена оказались военными 5 4.10.2025, 16:33

3,706

Они парализовали работу аэропорта.

Беспилотники, которые парализовали работу аэропорта Мюнхена вечером 3 октября, оказались военными дронами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bild.

«Беспилотники, замеченные в пятницу вечером над аэропортом Мюнхена, были военными разведывательными дронами», - отметили неназванные источники изданию.

Сообщается, что именно из-за нескольких разведывательных дронов вчера Мюнхенский аэропорт приостанавливал свою работу.

Аэропорт Мюнхена закрыли поздно вечером из-за появления в его районе неизвестных дронов. Известно, что закрыты были взлетно-посадочные полосы. Всего пришлось отменить около 20 рейсов.

Отметим, что за последние две недели в Польше, Германии и других странах Европы были зафиксированы многочисленные полеты неизвестных дронов над военными и инфраструктурными объектами.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com