Альтернативная вселенная «кремлевского старца» 2 Петр Олещук

5.10.2025, 15:59

2,932

Диктатор РФ живет в мире своих мифов и страхов.

На пленарной сессии клуба «Валдай», прошедшей в Сочи 2025 года, российский правитель Путин вновь продемонстрировал, что живёт в собственном, созданном им же мире. Мире домыслов, исторических искажений и постоянных угроз. Его выступление не было стремлением к диалогу или миру, а стало декларацией конфронтации и намерений продолжать войну против Украины.

Путин в своём выступлении выстроил картину, где именно Россия является жертвой «агрессии Запада», а сама она, якобы, центр цивилизационной борьбы. Он повторил хорошо знакомые тезисы. Что Запад якобы пытается уничтожить Россию экономически, культурно и геополитически, что Запад втягивает страны в свою орбиту, лишая их суверенитета. И все это продолжение создания собственной «альтернативной вселенной», где Россия окружена врагами и вынуждена «защищаться».

Такой взгляд на мир удобен. Он превращает любую критику, любые санкции или даже дипломатические усилия в «атаку на Россию». В этой реальности любое давление — это не ответ на агрессию, а «вмешательство», а любое сопротивление — это «провокация». Ну а сама Россия и ее диктатор всегда «правы».

Ясно, что при такой логике у Путина не остается возможности для отступления. Он ведь не допускал никаких ошибок. Он все делал «правильно». Отвечал на постоянные «провокации». Защищался. Как здесь можно отступить? Нужно «защищаться» и дальше. И маниакальное повторение всего этого бреда четко указывает, что любые попытки его «задобрить» или «искусить» снятием санкций, возвращением в пространство мировой дипломатии или чем-то подобным и т.д. были провальной стратегией изначально. Так же как и попытки указать ему на высокие потери в солдатах или процентах экономики, чем последнее время занимается президент США Д. Трамп. Какие потери, если Путин просто «защищается» всеми доступными методами? Все потери «опрпаданы».

Важно также то, что Путин в Сочи не стал скрывать, что его агрессивная риторика направлена не только на Украину, но и на всю Европу и весь Запад. Он прямо заявил, что активизация поддержки Украины Западом приведёт к «неожиданным последствиям», что попытки конфискации российских активов будут иметь «ответку». Посыл ясен. Европа, якобы, «сама делает себя мишенью», когда она пытается действовать жестко против Кремля. По мнению Путина, Запад должен бояться не только возможных ответных санкций, но и прямого давления, вплоть до ударов по критической инфраструктуре, «спонтанных кризисов» внутри Европы.

Опять-таки, старая извращенная логика. Когда Путин совершает агрессию, то он все делает правильно, а когда кто-то пытается помочь отразить эту агрессию – это уже «вмешательство» в российские дела и «провокация».

Ни одного твердого предложения по миру Путин не озвучил. Ни одного сигнала, что Россия готова к компромиссам. Напротив, он ещё отчётливее подчеркнул, что Россия заинтересована в долгосрочной конфронтации с Западом, и что Украина — это лишь одна из фронтов этой борьбы.

То, что Путин угрожает Украине, давно не новость. Но тем, что он расширяет поле угрозы до всей Европы и Запада, — это сигнал совсем другого порядка. При этом, «Запад» становится не просто союзником Украины, а «участником конфронтации». Демонстрация «превентивных ударов» и угрозы в адрес стран НАТО создают атмосферу, в которой любую поддержку Украины можно подать как прямое военное вмешательство.

Угроза кибератак, попыток диверсий, дроны над европейскими городами — это компоненты одной стратегии: превратить Запад в зону непрерывного давления. Если Европа отступит, то Путин не успокоится. Если Европа промедлит, то он попробует расширить зону контроля и шантажировать более серьёзно.

Нужно перестать воспринимать выступления Путина как «речь о мире». Это риторика войны, и её нельзя удовлетворять попытками «уступок». Запад и Европа обязаны признать угрозу не только Украине, а самим себе. Ответ должен быть не только санкционным, но и готовностью к обороне: усиление ПВО, антидроновых систем, киберзащиты, инфраструктурной устойчивости. Необходимо демонстрировать, что граница поддержки перемещается не туда, где России выгодно, а туда, где справедливо и эффективно, что Европа не испугается угроз.

Путин живёт в мире своих мифов и страхов, но если Запад уступит страху — этот мир станет реальностью, навязанной всем. Как в известном фантастическом романе «Человек в высоком замке», в котором страны «Оси» победили во Второй мировой и осуществляют господство в мире. И вот на пороге подобной антиутопии мир оказался прямо сейчас.

Петр Олещук, доктор политических наук, профессор КНУ имени Тараса Шевченко, специально для сайта Charter97.org

