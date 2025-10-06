закрыть
6 октября 2025, понедельник
Возле НПЗ в Тюмени упали три дрона

  6.10.2025, 21:18
  • 1,608
Возле НПЗ в Тюмени упали три дрона

НПЗ находится в 2000 км от Украины.

Вечером 6 октября в промышленной зоне Тюмени в микрорайоне Антипино были «обезврежены» три беспилотника, сообщили в телеграм-канале регионального правительства. «Три БПЛА обнаружены и обезврежены на территории предприятия в микрорайоне Антипино города Тюмени», — говорится в сообщении. По данным властей, специалисты прибывших на место происшествия экстренных служб «предотвратили детонацию беспилотников». Никто не пострадал, пожара и взрывов удалось избежать, заверила администрация, добавив: «Все предприятия в этом районе работают в штатном режиме и не прекращали свою работу».

Очевидцы в соцсетях предположили, что под атаку попал принадлежащий ООО «Русинвест» тюменский нефтеперерабатывающий завод (НПЗ), расстояние до которого от границы с Украиной — около 2000 км. Местные жители выложили видеозаписи с пожарными машинами, двигавшимися с включенными мигалками. Также люди рассказывали о двух взрывах. «Что-то жахнуло в Антипино! Скорые, пожарные летят в сторону НПЗ. Наши подписчики сообщают, что проехало уже более восьми пожарных машин», — сообщал телеграм-канала «ЧП Тюмень». НПЗ Тюмени производит автомобильные бензины и дизтопливо стандарта ЕВРО-5, БГС, СУГ, а также техническую гранулированную серу, нефтяной кокс и ряд других продуктов нефтепереработки, следует и данных открытых источников.

Жители Тюмени также сообщили о проблемах со связью и мобильным интернетом в районе Антипино, пишет Ura.ru. По данным МЧС региона, информация о пожаре в промзоне не подтвердилась. «Пожара на территории предприятий в этом районе нет. Ситуация под контролем», — также заявили в правительстве. В Минобороны РФ об отражении атак на Тюменскую область не отчитывались.

С начала октября от ударов дронов ВСУ пострадали Туапсинский НПЗ «Роснефти», «Орскнефтеоргсинтез» в Оренбургской области, а также «Кинеф» под Санкт-Петербургом. Также имел место пожар на заводе «Славнефть-ЯНОС» в Ярославле. НПЗ в Ленобласти в результате атаки был вынужден остановить переработку нефти на главной установке (АВТ-6), на которую приходится 40% его мощности.

