Мерц раскрыл детали ссоры с Орбаном в Копенгагене

Мерц раскрыл детали ссоры с Орбаном в Копенгагене1
- 7.10.2025, 10:50
Речь шла о войне в Украине.
Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал детали спора с венгерским премьером Виктором Орбаном, который возник на прошлой неделе на саммите лидеров ЕС в Копенгагене. Речь шла о войне в Украине.
Об этом сообщает DW.
Мерц утверждает, что услышал от Орбана обвинения в нежелании вести переговоры с РФ.
«Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры», - пояснил Мерц.
В ответ Орбану немецкий канцлер вспомнил события прошлого года, когда Венгрия возглавляла Совет ЕС.
А именно поездку Орбана в Киев, а затем в Москву в июле 2024 года. Именно после этого РФ нанесла сокрушительный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве.
«И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти», - сказал Мерц Орбану в разгар спора.
Ссора Орбана и Мерца в Копенгагене
Лидеры ЕС на прошлой неделе собрались на саммит представителей блока в Копенгагене, куда недавно прилетали неизвестные дроны.
Политики обсуждали усиление безопасности Европы: именно тогда между немецким канцлером и премьером Венгрии и возник спор.
Мерц обвинил Орбана в блокировании санкций против Москвы, которые бы ослабили военную машину РФ. Также обсуждалось препятствование Будапештом евроинтеграции Украины.