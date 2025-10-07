Мерц раскрыл детали ссоры с Орбаном в Копенгагене 1 7.10.2025, 10:50

Фридрих Мерц

Речь шла о войне в Украине.

Канцлер Германии Фридрих Мерц рассказал детали спора с венгерским премьером Виктором Орбаном, который возник на прошлой неделе на саммите лидеров ЕС в Копенгагене. Речь шла о войне в Украине.

Об этом сообщает DW.

Мерц утверждает, что услышал от Орбана обвинения в нежелании вести переговоры с РФ.

«Он обвинил нас в том, что мы не хотим вести переговоры», - пояснил Мерц.

В ответ Орбану немецкий канцлер вспомнил события прошлого года, когда Венгрия возглавляла Совет ЕС.

А именно поездку Орбана в Киев, а затем в Москву в июле 2024 года. Именно после этого РФ нанесла сокрушительный удар по детской больнице «Охматдет» в Киеве.

«И ответом Путина была бомбардировка детской больницы в Киеве. И это не тот путь, которым я хочу идти», - сказал Мерц Орбану в разгар спора.

Ссора Орбана и Мерца в Копенгагене

Лидеры ЕС на прошлой неделе собрались на саммит представителей блока в Копенгагене, куда недавно прилетали неизвестные дроны.

Политики обсуждали усиление безопасности Европы: именно тогда между немецким канцлером и премьером Венгрии и возник спор.

Мерц обвинил Орбана в блокировании санкций против Москвы, которые бы ослабили военную машину РФ. Также обсуждалось препятствование Будапештом евроинтеграции Украины.

