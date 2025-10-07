Белорусский хоккеист не может присоединиться к новой команде в НХЛ
- 7.10.2025, 16:03
Илья Соловьев вынужден тренироваться один из-за бюрократического казуса.
Белорусский хоккеист Илья Соловьев не может присоединиться к своему новому клубу НХЛ «Колорадо Эвеланш» по интересной причине.
О курьезном случае сообщает журналист The Denver Post Кори Масисак.
По данным источника, 25-летний игрок пока не может полноценно тренироваться с командой из-за неурегулированных визовых формальностей.
Живший и игравший в Канаде хоккеист должен получить разрешение на постоянное нахождение в США.
Однако он провел индивидуальное занятие на льду во время утренней сессии в Family Sports Center.
Ранее «Колорадо» забрал Соловьева с драфта отказов, куда защитника ранее выставил «Калгари Флэймз».
В сезоне-2023/24 уроженец Могилева провел 5 матчей в НХЛ, отметившись одной результативной передачей при показателе полезности «-3».
Сезон-2024/25 защитник провел в составе фарм-клуба «огоньков» «Калгари Рэнглерс» в АХЛ он набрал 28 (6+22) очков в 60 встречах и завершил сезон с показателем «+8».