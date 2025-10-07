В Израиле вспоминают жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года 7.10.2025, 21:53

Тогда было убито более 1200 израильтян и еще более 250 взяты в заложники.

В Израиле во вторник, 7 октября, в день второй годовщины нападения ХАМАС, прошли памятные мероприятия. Тогда было убито более 1200 израильтян и еще более 250 взяты в заложники, пишет Русская служба BBC.

Женщины обнимаются на месте проведения фестиваля Supernova, Израиль, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

Сотни людей собрались утром на месте проведения музыкального фестиваля Supernova, который стал одной из главных мишеней ХАМАС. Фестиваль проходил в пяти километрах от границы с сектором Газа, недалеко от кибуца Реим.

Также памятные мероприятия прошли в пострадавшем от нападения ХАМАС кибуце Кфар-Аза возле границы с сектором Газа.

Утром, в 6.29, ровно через два года после начала нападения, собравшиеся почтили минутой молчания память жертв атаки.

Женщина у резиденции премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху во вторую годовщину смертоносного нападения ХАМАС на Израиль, Иерусалим, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

7 октября 2023 года еще до рассвета из сектора Газа по городам на юге Израиля было выпущено большое количество ракет. Одновременно тысячи бойцов ХАМАС разрушили ограждение между палестинской территорией и Израилем и атаковали ближайшие к границе населенные пункты.

Надпись на Бранденбургских воротах: «Верните их домой сейчас же». Это отсылка к захваченным заложникам. Берлин, Германия, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

Одной из первых и наиболее легких мишеней на пути нападавших стал музыкальный фестиваль Supernova, проходивший в праздничные для израильтян дни в паре километров от границы. Более 350 человек были убиты.

Израиль официально признал гибель 75 заложников. В статусе похищенных остаются 48 человек. По данным источников журналистов в израильских силовых структурах, из них остаются в живых около 20 человек. Десятки заложников вернулись домой живыми в результате обмена между ХАМАС и Израилем.

Инсталляция с фотографиями заложников, ставших жертвами смертоносного нападения ХАМАС на Израиль, на пляже Копакабана в Рио-де-Жанейро, Бразилия, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

Вооруженные палестинцы врывались в кибуцы (израильские поселения) Нетив-ха-Асара, Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и Холит. Нападению подверглись также два города на юге страны — Сдерот и Офаким.

Бои израильской армии с бойцами ХАМАС шли почти двое суток. Оценить масштаб трагедии в Израиле смогли не сразу. Когда стало возможно подводить первые итоги, оказалось, что, помимо сотен убитых, палестинцы взяли в заложники 253 человека и увезли в сектор Газа.

Люди отдают дань памяти павшим солдатам у мемориала в честь двухлетней годовщины смертоносного нападения ХАМАС, юг Израиля, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

Уже 7 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «войной». По Газе были нанесены первые мощные удары артиллерии и с воздуха.

27 октября 2023 года Израиль начал полномасштабную наземную операцию в Газе. Она стала крупнейшим военным конфликтом на Ближнем Востоке за последние 50 лет и привела к самым масштабным жертвам среди палестинцев за все время арабо-израильских столкновений с конца 1940-х годов.

На месте проведения фестиваля Supernova участники которого были убиты или похищены во время нападения ХАМАС. Израиль, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

В понедельник в Египте завершился первый раунд непрямых переговоров об урегулировании в секторе Газа. Агентство AFP со ссылкой на египетские государственные СМИ сообщает, что первый раунд переговоров завершился «в позитивной атмосфере».

Израиль и ХАМАС обсуждают детали мирного плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов, касающегося в том числе освобождения израильских заложников и долгосрочного прекращения огня.

Как сообщает Al-Qahera News, «египетские и катарские посредники работают с обеими сторонами над созданием механизма» для освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.

Во время памятной церемонии, посвященной второй годовщине нападения ХАМАС, в кибуце Кфар-Аза, на юге Израиля, 7 октября 2025 года. Фото: Reuters

Трамп ранее заявил журналистам в Овальном кабинете, что представители группировки ХАМАС пошли на важные уступки во время переговоров в Египте.

«Я думаю, что у нас все идет очень хорошо, и ХАМАС соглашается на очень важные вещи, — сказал он, отвечая на вопрос CNN. — Я действительно думаю, что мы заключим соглашение».

По данным Al-Qahera News, непрямые переговоры ХАМАС и Израиля продолжатся во вторник в Шарм-эль-Шейхе, где также находится израильская делегация.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com