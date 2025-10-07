В Израиле вспоминают жертв нападения ХАМАС 7 октября 2023 года
- 7.10.2025, 21:53
Тогда было убито более 1200 израильтян и еще более 250 взяты в заложники.
В Израиле во вторник, 7 октября, в день второй годовщины нападения ХАМАС, прошли памятные мероприятия. Тогда было убито более 1200 израильтян и еще более 250 взяты в заложники, пишет Русская служба BBC.
Сотни людей собрались утром на месте проведения музыкального фестиваля Supernova, который стал одной из главных мишеней ХАМАС. Фестиваль проходил в пяти километрах от границы с сектором Газа, недалеко от кибуца Реим.
Также памятные мероприятия прошли в пострадавшем от нападения ХАМАС кибуце Кфар-Аза возле границы с сектором Газа.
Утром, в 6.29, ровно через два года после начала нападения, собравшиеся почтили минутой молчания память жертв атаки.
7 октября 2023 года еще до рассвета из сектора Газа по городам на юге Израиля было выпущено большое количество ракет. Одновременно тысячи бойцов ХАМАС разрушили ограждение между палестинской территорией и Израилем и атаковали ближайшие к границе населенные пункты.
Одной из первых и наиболее легких мишеней на пути нападавших стал музыкальный фестиваль Supernova, проходивший в праздничные для израильтян дни в паре километров от границы. Более 350 человек были убиты.
Израиль официально признал гибель 75 заложников. В статусе похищенных остаются 48 человек. По данным источников журналистов в израильских силовых структурах, из них остаются в живых около 20 человек. Десятки заложников вернулись домой живыми в результате обмена между ХАМАС и Израилем.
Вооруженные палестинцы врывались в кибуцы (израильские поселения) Нетив-ха-Асара, Беэри, Кфар-Аза, Нир-Оз и Холит. Нападению подверглись также два города на юге страны — Сдерот и Офаким.
Бои израильской армии с бойцами ХАМАС шли почти двое суток. Оценить масштаб трагедии в Израиле смогли не сразу. Когда стало возможно подводить первые итоги, оказалось, что, помимо сотен убитых, палестинцы взяли в заложники 253 человека и увезли в сектор Газа.
Уже 7 октября израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал произошедшее «войной». По Газе были нанесены первые мощные удары артиллерии и с воздуха.
27 октября 2023 года Израиль начал полномасштабную наземную операцию в Газе. Она стала крупнейшим военным конфликтом на Ближнем Востоке за последние 50 лет и привела к самым масштабным жертвам среди палестинцев за все время арабо-израильских столкновений с конца 1940-х годов.
В понедельник в Египте завершился первый раунд непрямых переговоров об урегулировании в секторе Газа. Агентство AFP со ссылкой на египетские государственные СМИ сообщает, что первый раунд переговоров завершился «в позитивной атмосфере».
Израиль и ХАМАС обсуждают детали мирного плана президента США Дональда Трампа из 20 пунктов, касающегося в том числе освобождения израильских заложников и долгосрочного прекращения огня.
Как сообщает Al-Qahera News, «египетские и катарские посредники работают с обеими сторонами над созданием механизма» для освобождения заложников, удерживаемых боевиками ХАМАС в Газе, в обмен на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах.
Трамп ранее заявил журналистам в Овальном кабинете, что представители группировки ХАМАС пошли на важные уступки во время переговоров в Египте.
«Я думаю, что у нас все идет очень хорошо, и ХАМАС соглашается на очень важные вещи, — сказал он, отвечая на вопрос CNN. — Я действительно думаю, что мы заключим соглашение».
По данным Al-Qahera News, непрямые переговоры ХАМАС и Израиля продолжатся во вторник в Шарм-эль-Шейхе, где также находится израильская делегация.