«Инфляция уничтожает нацию»: у здания Банка России прошел протест

«Инфляция уничтожает нацию»: у здания Банка России прошел протест1
- 8.10.2025, 21:42
Люди вышли на акцию против политики Центробанка РФ.
У здания Банка России в центре Москвы задержали четверых членов незарегистрированной партии «Другая Россия Э.В.Лимонова», которые вышли на акцию против политики Центробанка РФ, сообщают 8 октября телеграм-каналы «Национальная правозащита» и «Осторожно, новости».
Активисты разбросали «купюры» с надписью «бумажки ничего не стоят» и скандировали: «Растущая инфляция уничтожает нацию». Один из них также приковал себя наручниками к забору.
Участники акции потребовали ввести фиксированные цены на продукты первой необходимости, остановить рост цен на бензин и пересмотреть политику Центробанка, назвав ее «вредоносной».
Как пишет «Национальная правозащита», в отделение МВД по Мещанскому району доставили четверых представителей «Другой России» — Ксению Носорову, Георгия Галкина, Виктора Кёльна и Григория Шакирова. «Остальные подробности выясняются», — говорится в сообщении.