9 октября 2025, четверг, 15:06
Израиль поставил точку в вопросе срока вступления в силу соглашения по Газе

  • 9.10.2025, 14:13
  • 1,774
Сообщения арабских СМИ несколько преждевременны.

Израиль заявил, что мирное соглашение по Сектору Газа вступит в силу только после одобрения правительством, заседание которого ждут вечером 9 октября.

Об этом сообщает The Guardian.

Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в четверг сообщил, что соглашение об освобождении заложников в Секторе Газа вступит в силу только после одобрения Кабинетом министров.

В заявлении офиса Нетаньяху указано:

«Вопреки сообщениям арабских СМИ, 72-часовой отсчет начнется только после того, как соглашение будет одобрено на заседании правительства, которое ожидается в вечерние часы», - говорится в сообщении.

Перед этим Израиль официально заявлял, что в ближайшие дни - в воскресенье или понедельник - ожидается освобождение 20 израильских заложников, которые удерживаются в Газе.

Мирный план США по Газе

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп предложил план урегулирования конфликта в Секторе Газа, в котором указаны 20 пунктов.

Документ предусматривает создание международного «Совета мира», который будет наблюдать за «технократическим, аполитичным палестинским комитетом», отвечающим за ежедневное управление Газой.

Руководителями Совета станут сам Трамп и экс-премьер Великобритании Тони Блэр.

