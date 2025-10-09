Европарламент призвал синхронизировать санкции против России и режима Лукашенко
- 9.10.2025, 15:22
В Брюсселе призвали наказать третьи страны, помогающие РФ в войне.
Европарламент требует расширения санкций против России на страны, «способствующие ее действиям», такие как Беларусь, Иран и КНДР. Об этом говорится в резолюции Европарламента, принятой 8 октября.
В документе сказано, что ЕС должен продемонстрировать решимость и ясно дать понять, что любая третья страна, помогающая посягать на суверенитет государств-членов, немедленно столкнется с ответными мерами.
«Депутаты призывают Совет ЕС и Европейскую комиссию повысить эффективность и влияние санкций против России, чтобы окончательно подорвать ее способность продолжать жестокую агрессивную войну против Украины. Санкционные меры должны быть расширены на все государства, способствующие действиям России, такие как Беларусь, Иран и КНДР», — говорится в резолюции Европарламента.
Также депутаты выступают за введение санкций против китайских компаний, поставляющих в Россию товары двойного назначения и военную продукцию, необходимую для производства беспилотников и ракет.