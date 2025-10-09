закрыть
9 октября 2025, четверг, 15:48
Герасимов озвучил следующую цель наступления РФ

  • 9.10.2025, 15:29
  • 2,600
Герасимов озвучил следующую цель наступления РФ
Валерий Герасимов

И это не Покровск или Купянск.

Группировка «Днепр» российской армии наступает в сторону Запорожья, сказал начальник штаба ВС РФ Валерий Герасимов во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. Во фрагменте выступления, опубликованном росСМИ «Вы слушали Маяк», слышно, как российский генерал заверил, что и дальше будут продолжаться воздушные удары по украинским городам и важным объектам.

Герасимов сообщил Путину, что в ближайшее время будут наступать на Запорожье и планируют оккупировать два населенных пункта — Степногорск и Приморское. По его словам, продолжат пытаться продвигаться в Днепропетровской области Украины.

Заявление Герасимова прозвучало во вторник 7 октября, во время встречи военных с президентом РФ Владимиром Путиным, который как раз отмечал день рождения. РосСМИ ТАСС привело другие детали выступления начальника российского Генштаба. Среди прочего, речь шла о наступлении на Северск, Константиновку (группировка «Юг») и о якобы почти полной оккупации Купянска (группировка «Запад»).

