9 октября 2025, четверг, 17:31
На сетях АЗС кума Путина возник дефицит бензина

  • 9.10.2025, 16:54
  • 1,290
На сетях АЗС кума Путина возник дефицит бензина
Виктор Медведчук

У Медведчука проблемы.

Топливный кризис, набирающий обороты в России из-за ударов украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ), затронул бизнес кума Владимира Путина и бывшего украинского депутата Виктора Медведчука. Две принадлежащие ему сети автозаправочных станций (АЗС) Signal и «Любимая топливная компания» (ЛТК) столкнулись с дефицитом бензина, обратила внимание «Верстка».

О том, что у Signal возникли сложности с закупкой топлива, накануне сообщили РБК в пресс-службе компании. На АЗС заявили, что в связи с дефицитом подняли цены на бензин, но ограничения на его продажу «пока» не вводили. В свою очередь на официальной странице ЛТК во «ВКонтакте» 7 октября появилось сообщение, что на заправках компании закончился бензин.

Сеть Signal насчитывает 23 заправочных станции, все они работают в Тюменской области. Компании ЛТК принадлежит 20 АЗС, расположенных на территории Липецкой и Воронежской областей. Обе сети принадлежат ООО «Трейдпроект», бенефициаром которого является Медведчук. В 2024 году «Трейдпроект» получил убыток в 271 млн руб., при этом показав рекордную выручку в размере 7,8 млрд руб.

После полномасштабного вторжения России в Украину Медведчука по подозрению в госизмене задержала СБУ. Он находился под домашним арестом и пытался бежать из страны, но был задержан на границе. Позже Москва смогла вызволить Медведчука: его и еще 55 российских военнослужащих обменяли на 215 человек, в том числе командиров батальона «Азов». По данным разведки США, Кремль планировал назначить Медведчука главой правительства в Киеве после вторжения в Украину. Медведчук ранее рассказывал, что Путин согласился стать «крестным отцом» его дочери Дарьи в 2004 году.

Оказавшись в России, Медведчук быстро развернул бизнес. В 2023 году пять принадлежащих ему компаний получили рекордные 536,9 млрд руб. выручки. Результат оказался почти на 80% больше, чем в 2022-м. Медведчук занимается топливными поставками, добычей нефти и сетями автозаправочных станций. При этом за время пребывания в России он обзавелся новой яхтой стоимостью почти 900 млн руб.

