О Трампе и «Томагавках» для Украины

Идет серьезный разговор.

Честно говоря, я не верю, что Трамп даст Украине «Томагавки». Логика такая: если с ATACMS какие-то затыки, их не (про)дают в нужных объемах, то намного более мощные «Томагавки» — это прямо очень сомнительно.

С другой стороны, про передачу этих ракет и Вэнс, и Зеленский и даже Путин говорят в том ключе, что дело почти решенное, а Путин даже угрожает президенту США разрывом отношений, если это произойдет.

Возможно, дело в характере Трампа, который запросто может выкинуть какой-то очень необычный фортель, пустить развитие истории по совершенно новому руслу. Ведь если Украина получит эти ракеты, то сможет на самом деле сломать и экономику, и военную инфраструктуру РФ, то есть добиться перелома в войне. Трамп хочет это попробовать?

Не знаю точно, но меня удивляет, что разговор о «Томагавках» идет очень серьезный и на самом высоком уровне.

Думаю, Трамп имеет в виду, что для себя решил, что может и продать Европе «Томагавки», если убедится, что Украина будет их применять в неких разумных рамках.

Что это могут быть за рамки?

Удары по НПЗ и (особенно) газовой инфраструктуре РФ. Трамп давно хотел убрать российский газ со всех рынков — вот и случай представится.

Наверное, Украине надо составить список возможных целей и представить их на одобрение Трампу, чтобы он лично вычеркивал оттуда все, что не понравится.

Думаю, ему очень нравятся видео огромных взрывов на НПЗ, поэтому надо пообещать ему невероятное шоу в случае поставок этих ракет.

