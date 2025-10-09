Люксембург инвестировал в биткоин для будущих поколений 9.10.2025, 18:22

Страна стала первой в еврозоне, вложившей средства в криптовалюту.

Межпоколенческий суверенный фонд благосостояния Люксембурга (Fonds souverain intergénérationnel du Luxembourg, FSIL) инвестировал 1% своих активов в биткоин, передает Coindesk. Об этом сообщил министр финансов Люксембурга Жиль Рот во время презентации бюджета на 2026 год в палате депутатов.

Отмечается, что таким образом Люксембург стал первым государством в еврозоне, которое вложило средства в биткоин. Финляндия также владеет биткоинами, но эти активы получены в результате конфискаций.

Чтобы избежать операционных рисков, инвестиции в биткоин осуществляются через ряд спотовых биржевых фондов (ETF), рассказал журналистам руководитель отдела по связям с общественностью Люксембургского финансового агентства Джонатан Уэстхед. По его словам, эти инвестиции — признание растущей зрелости класса криптовалютных активов.

«Кто-то может возразить, что мы слишком поздно ввязываемся в это дело; другие укажут на волатильность и спекулятивный характер инвестиций. Тем не менее, учитывая специфику и миссию FSIL, правление фонда пришло к выводу, что доля в 1% обеспечивает правильный баланс и в то же время дает ясный сигнал о долгосрочном потенциале биткоина. Очевидно, что то, что подходит FSIL, может не подойти другим инвесторам», — сказал Уэстхед.

FSIL был создан в 2014 году с целью формирования резерва, который может быть направлен на «содействие благополучию будущих поколений». В общей сложности активы фонда составляют, по информации журналистов, $730 млн. Большая часть из них вложена в облигации и акции, с 2025 года FSIL имеет право инвестировать 1% в криптовалюту.

