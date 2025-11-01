Reuters: США под руководством Трампа готовятся к подземным ядерным испытаниям 1.11.2025, 9:14

Дональд Трамп

Решение принято после 33 лет паузы.

США намерены вернуться к практике ядерных испытаний после более чем 30 лет паузы. Решение может затронуть формат подземных тестов, что вызывает обеспокоенность в мире.

Об этом сообщает Reuters.

Президент США подтвердил намерение страны возобновить ядерные испытания, впервые за последние три десятилетия. При этом он не стал уточнять, будут ли включены в программу подземные испытания, которые активно проводились во времена Холодной войны.

«Вы очень скоро узнаете, но мы проведем некоторые испытания», — заявил Трамп журналистам на борту самолета Air Force One по пути во Флориду, отвечая на вопрос о возможных подземных взрывах.

По его словам, другие государства уже проводят подобные проверки, и если они это делают, то «Америка поступит так же».

Решение после 33 лет паузы

Накануне американский лидер сообщил, что распорядился возобновить процесс испытаний ядерного оружия после 33-летнего перерыва. Этот шаг, по мнению аналитиков, стал сигналом в адрес таких ядерных держав, как Китай и Россия.

Заявление прозвучало во время полета на вертолете Marine One, направлявшемся на встречу с президентом Китая Си Цзиньпином в южнокорейском Пусане.

Пока неясно, идет ли речь о проведении ядерных взрывных испытаний под контролем Национального управления ядерной безопасности или о летных проверках ракет, способных нести боеголовки.

Однако упоминание о «подземных испытаниях» вызвало широкий резонанс, ведь именно такой формат использовался США до 1992 года.

Реакция и последствия

Министр обороны США Пит Хегсет во время визита в Малайзию заявил, что возвращение к испытаниям является «очень ответственным способом» поддержания ядерного сдерживания, отметив, что Пентагон будет сотрудничать с Министерством энергетики. «Мы быстро движемся вперед», — подчеркнул он.

При этом Демократическая представительница Дина Тайтус из Невады, где расположен основной американский ядерный полигон, внесла законопроект, запрещающий возобновление подземных испытаний и блокирующий их финансирование.

Она предупредила, что подобный шаг может подтолкнуть Россию и Китай к аналогичным действиям и вновь поставить жителей Невады под угрозу радиации и экологического ущерба.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com