Когда у белорусов следующие большие выходные?
- 10.11.2025, 18:43
- 1,046
Ждать осталось недолго.
До зимы осталось ровно три недели, но хорошая новость в том, что в декабре белорусов ждут большие выходные, пишет Onlíner.
Смотрим, как будем отдыхать и работать в конце этого года.
В этом году католическое Рождество, 25 декабря, выпадает на четверг, поэтому выходным решили сделать еще и пятницу, 26 декабря. Так что можно будет отдыхать четыре дня подряд — с 25 по 28 декабря.
Правда, 26 декабря придется отработать в субботу, 20 декабря.