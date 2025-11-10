Когда у белорусов следующие большие выходные? 10.11.2025, 18:43

Ждать осталось недолго.

До зимы осталось ровно три недели, но хорошая новость в том, что в декабре белорусов ждут большие выходные, пишет Onlíner.

Смотрим, как будем отдыхать и работать в конце этого года.

В этом году католическое Рождество, 25 декабря, выпадает на четверг, поэтому выходным решили сделать еще и пятницу, 26 декабря. Так что можно будет отдыхать четыре дня подряд — с 25 по 28 декабря.

Правда, 26 декабря придется отработать в субботу, 20 декабря.

