10 ноября 2025, понедельник, 19:12
Когда у белорусов следующие большие выходные?

  • 10.11.2025, 18:43
  • 1,046
Когда у белорусов следующие большие выходные?

Ждать осталось недолго.

До зимы осталось ровно три недели, но хорошая новость в том, что в декабре белорусов ждут большие выходные, пишет Onlíner.

Смотрим, как будем отдыхать и работать в конце этого года.

В этом году католическое Рождество, 25 декабря, выпадает на четверг, поэтому выходным решили сделать еще и пятницу, 26 декабря. Так что можно будет отдыхать четыре дня подряд — с 25 по 28 декабря.

Правда, 26 декабря придется отработать в субботу, 20 декабря.

