Глава МИД Литвы обсудил белорусский вопрос с Джоном Коулом 10.11.2025, 22:48

Джон Коул

Кястутис Будрис призвал спецпосланника США по делам Беларуси усилить давление на режим Лукашенко.

10 ноября министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Вашингтоне встретился с недавно назначенным специальным посланником США по делам Беларуси Джоном Коулом. О результатах этой встречи сообщила пресс-служба литовского МИД.

Во время встречи Кястутис Будрис отметил, что, несмотря на меры, принятые Литвой и международным сообществом, белорусский режим продолжает гибридные атаки против Литвы, чем создает угрозу безопасности международной авиации и повышает напряженность в регионе. Поэтому, по словам министра, необходимо усиливать давление на режим и расширять санкции.

Также Будрис сообщил американскому дипломату о продолжающихся нарушениях воздушного пространства метеорологическими шарами и потоках нелегальной миграции, подчеркнув, что действия Беларуси носят преднамеренный и враждебный характер. Он также поблагодарил США за поддержку и солидарность в ситуации с гибридными атаками со стороны Беларуси.

Кроме того, стороны обсудили роль Беларуси в поддержке российской агрессии против Украины.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com