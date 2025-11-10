Глава МИД Литвы обсудил белорусский вопрос с Джоном Коулом
- 10.11.2025, 22:48
Кястутис Будрис призвал спецпосланника США по делам Беларуси усилить давление на режим Лукашенко.
10 ноября министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Вашингтоне встретился с недавно назначенным специальным посланником США по делам Беларуси Джоном Коулом. О результатах этой встречи сообщила пресс-служба литовского МИД.
Во время встречи Кястутис Будрис отметил, что, несмотря на меры, принятые Литвой и международным сообществом, белорусский режим продолжает гибридные атаки против Литвы, чем создает угрозу безопасности международной авиации и повышает напряженность в регионе. Поэтому, по словам министра, необходимо усиливать давление на режим и расширять санкции.
Также Будрис сообщил американскому дипломату о продолжающихся нарушениях воздушного пространства метеорологическими шарами и потоках нелегальной миграции, подчеркнув, что действия Беларуси носят преднамеренный и враждебный характер. Он также поблагодарил США за поддержку и солидарность в ситуации с гибридными атаками со стороны Беларуси.
Кроме того, стороны обсудили роль Беларуси в поддержке российской агрессии против Украины.