10 ноября 2025, понедельник, 23:24
Глава МИД Литвы обсудил белорусский вопрос с Джоном Коулом

  • 10.11.2025, 22:48
Джон Коул

Кястутис Будрис призвал спецпосланника США по делам Беларуси усилить давление на режим Лукашенко.

10 ноября министр иностранных дел Литвы Кястутис Будрис в Вашингтоне встретился с недавно назначенным специальным посланником США по делам Беларуси Джоном Коулом. О результатах этой встречи сообщила пресс-служба литовского МИД.

Во время встречи Кястутис Будрис отметил, что, несмотря на меры, принятые Литвой и международным сообществом, белорусский режим продолжает гибридные атаки против Литвы, чем создает угрозу безопасности международной авиации и повышает напряженность в регионе. Поэтому, по словам министра, необходимо усиливать давление на режим и расширять санкции.

Также Будрис сообщил американскому дипломату о продолжающихся нарушениях воздушного пространства метеорологическими шарами и потоках нелегальной миграции, подчеркнув, что действия Беларуси носят преднамеренный и враждебный характер. Он также поблагодарил США за поддержку и солидарность в ситуации с гибридными атаками со стороны Беларуси.

Кроме того, стороны обсудили роль Беларуси в поддержке российской агрессии против Украины.

