«Поехали, Горыныч!»: российский военный снял на видео подрыв своего танка на мине

«Поехали, Горыныч!»: российский военный снял на видео подрыв своего танка на мине3
- 11.11.2025, 12:50
- 2,218
Мощный взрыв уничтожил технику.
В Донецкой области оккупант заснял момент, когда российский танк подорвался на украинской противотанковой мине во время штурма.
Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как российский танк движется в направлении позиций Сил обороны. Через несколько секунд после начала записи под машиной срабатывает мина - мощный взрыв охватывает технику огнем и дымом.