«Поехали, Горыныч!»: российский военный снял на видео подрыв своего танка на мине 3 11.11.2025, 12:50

2,218

Мощный взрыв уничтожил технику.

В Донецкой области оккупант заснял момент, когда российский танк подорвался на украинской противотанковой мине во время штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как российский танк движется в направлении позиций Сил обороны. Через несколько секунд после начала записи под машиной срабатывает мина - мощный взрыв охватывает технику огнем и дымом.

