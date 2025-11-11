закрыть
11 ноября 2025, вторник
«Поехали, Горыныч!»: российский военный снял на видео подрыв своего танка на мине

  • 11.11.2025, 12:50
«Поехали, Горыныч!»: российский военный снял на видео подрыв своего танка на мине

Мощный взрыв уничтожил технику.

В Донецкой области оккупант заснял момент, когда российский танк подорвался на украинской противотанковой мине во время штурма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, на опубликованных кадрах видно, как российский танк движется в направлении позиций Сил обороны. Через несколько секунд после начала записи под машиной срабатывает мина - мощный взрыв охватывает технику огнем и дымом.

