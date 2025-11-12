закрыть
В Беларуси сохраняется активность клещей

  • 12.11.2025, 16:55
В Беларуси сохраняется активность клещей

Специалисты фиксируют новые случаи укусов, несмотря на похолодание.

Клещи и не думают впадать в спячку. Где их все еще можно встретить, рассказали в санэпидслужбе Минской области.

По словам специалистов, похолодание пока несильно сказалось на активности членистоногих.

Активны кровососы с марта по ноябрь, однако первых клещей в Беларуси в 2025-м заметили еще зимой.

В октябре по поводу присасывания клещей обратился 31 человек, в том числе 11 детей. Это на 65,9% ниже, чем в сентябре и на 59,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Чаще всего присасывания происходили в лесной зоне (67,7%), сельской местности и на дачных участках (29%). Один случай зафиксировали в другом месте.

Наиболее активными клещи остаются в Минском и Слуцком районах, а также в Жодино.

