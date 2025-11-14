Чем особенна загадочная ракета Украины «Длинный Нептун» 1 14.11.2025, 21:07

Модифицированная ракета успешно поражает цели в РФ.

На вооружении ВСУ есть интересная крылатая ракета «Длинный Нептун», которой Украина успешно атакует военные объекты в России. Это наземная модификация легендарной противокорабельной крылатой ракеты, которая потопила крейсер «Москва», пишет «Телеграф».

Президент Украины Владимир Зеленский официально подтвердил, что в ночь на 14 ноября украинские военные применили «Длинные Нептуны» по определенным целям на российской территории в ответ на продолжающийся террор со стороны РФ. Он добавил, что украинские ракеты фактически ежемесячно дают более ощутимые и точные результаты.

Впервые в публичном пространстве о «Длинной Нептуне» заговорили в конце 2023 года. Тогда в интервью АрмияInform заместитель министра обороны Украины Иван Гаврилюк сообщил, что Украина занимается созданием новой модификацией ракеты для комплекса РК-360МЦ «Нептун».

Слово «длинный» в названии может указывать на то, что в сравнении с базовой противокорабельной ракетой Р-360 у этой модели существенно удлиненный фюзеляж.

Ракетный комплекс «Нептун» приняли на вооружение в августе 2020 года после десяти лет разработки и испытаний. Длина ракеты составляла 5 метров, масса ракеты – ок. 870 кг (в т.ч. 150 кг боевой части), пишет Espreso. Данных характеристики хватает для поражения боевых надводных кораблей и транспортных судов водоизмещением до 5 000 тонн. В то же время было заявлено, что скорость полета ракеты – 900 км/ч, а максимальная дальность – до 280 км. Развертывание комплекса на новой позиции занимает до 15 мин, расстояние стартовой позиции от береговой полосы – не более 25 км.

В марте 2025 года Владимир Зеленский сообщил, что новая модификация ракеты под названием «Длинный Нептун» прошла испытания и успешное боевое применение. «Новая украинская ракета, точный удар», — сказал он. По словам главы государства, дальность новой украинской крылатой ракеты достигает сотни километров.

В августе текущего года Украина впервые показала "Длинный Нептун" сообщает Defense Express. И хотя о ее разработке было известно с 2023 года, никаких изображений в открытых источниках не появлялись. На День Независимости на сайте «Зброя» ракету наконец показали украинцам.

Почему так долго создавали «Длинный Нептун»

Старший аналитик Украинского центра безопасности и сотрудничества Антон Земляный в комментарии заявил, что «Длинный Нептун» — это современное средство поражения, созданное в Украине, что является значительным достижением нашей страны, особенно учитывая условия полномасштабного вторжения и противодействие преобладающему ядерному государству.

В то же время, отмечает он, не стоит преувеличивать его возможности, ведь это только одна из составляющих нашей оборонной системы.

- В целом производство новой ракеты – это не просто замена компонентов из старой противокорабельной ракеты «Нептун». Фактически, это глубокая модернизация, если не изготовление практически нового изделия. Речь идет об увеличении габаритов, вероятной замене двигателя, увеличении боевой части, а главное – улучшении электроники и системы навигации для противодействия враждебным РЭБ. На все это нужно время и продолжалась работа украинских инженеров, собственно, вот почему долго перерабатывали «Нептун», — объяснил аналитик.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com