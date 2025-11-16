Орбан: Меркель кричала на меня чаще, чем жена
- 16.11.2025, 20:41
- 1,136
Премьер Венгрии заявил, что экс-канцлер Германии «сложнее, чем кажется внешне».
Венгерский премьер Виктор Орбан рассказал в подкасте MD meets (опубликовано в YouTube), что во времена работы с экс-канцлером ФРГ Ангелой Меркель она повышала на него голос «чаще, чем жена».
По словам Орбана, ему нравилось работать с Меркель, несмотря на разногласия.
«Я уважал Ангелу Меркель за многие вещи. Она была очень умной и привлекательной. В политике внешность иногда важна. Мне нравилось с ней сотрудничать […] Иногда она даже кричала на меня. Это было нехорошо, она делала это даже чаще, чем моя жена. Но это говорит о многом», – пошутил премьер Венгрии.
Орбан отметил, что Меркель «сложнее, чем кажется внешне».
Венгерский политик добавил, что в стратегическом определении интересов Европы и отношений с РФ он был согласен с ней «почти на 100%».
«Сейчас довольно модно говорить о ней плохо. Это несправедливо. Она сделала много хорошего для Германии и для Европы, и, конечно же, много плохого», – резюмировал Орбан.