17 ноября 2025, понедельник, 17:41
The Telegraph: Украинские медики эвакуировали раненых внутри робота

  • 17.11.2025, 16:52
  • 1,386
Батальон сам разработал и собрал робота-эвакуатора.

Украинские медики 1-го отдельного медицинского батальона успешно эвакуировали двух раненых бойцов с передовой с помощью экспериментального наземного роботизированного комплекса (GRC) Maul, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Раненые находились в окопе на окраине населенного пункта, и любая попытка вывести их вручную могла привести к гибели всей группы из-за постоянного наблюдения российских дронов и возможных минных полей.

Maul был разработан самим батальоном, поскольку существующие на рынке модели не подходили для эвакуации людей. Робот оснащен бронированной капсулой, колесами от мини-трактора и двигателем внутреннего сгорания, позволяющим развивать скорость до 40 км/ч. Внутри есть спальное место, вентиляция и радио для связи с эвакуируемым. Робот способен выдерживать обстрел и минные подрывы.

Эвакуация проходила по тщательно спланированному маршруту длиной 20 километров через зоны минимального наблюдения врага. Операцию координировали дроны и операторы на командном пункте, которые корректировали движение робота в реальном времени. Во время второго рейса Maul пережил взрыв FPV-дрона противника в непосредственной близости, но продолжил движение и доставил бойца к медэваку.

Оба раненных бойца выжили: одному была ампутирована конечность, второму удалось сохранить руку благодаря работе медиков. Командование подчеркнуло, что разработка Maul — это не просто технологический проект, а жизненно важная миссия, позволяющая спасать жизни там, где традиционные методы невозможны.

Батальон планирует модернизацию Maul и сбор средств, чтобы продолжать эвакуацию в экстремальных условиях фронта.

