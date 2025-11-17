The Telegraph: Украинские медики эвакуировали раненых внутри робота 17.11.2025, 16:52

1,386

Батальон сам разработал и собрал робота-эвакуатора.

Украинские медики 1-го отдельного медицинского батальона успешно эвакуировали двух раненых бойцов с передовой с помощью экспериментального наземного роботизированного комплекса (GRC) Maul, пишет The Telegraph (перевод — сайт Charter97.org).

Раненые находились в окопе на окраине населенного пункта, и любая попытка вывести их вручную могла привести к гибели всей группы из-за постоянного наблюдения российских дронов и возможных минных полей.

Maul был разработан самим батальоном, поскольку существующие на рынке модели не подходили для эвакуации людей. Робот оснащен бронированной капсулой, колесами от мини-трактора и двигателем внутреннего сгорания, позволяющим развивать скорость до 40 км/ч. Внутри есть спальное место, вентиляция и радио для связи с эвакуируемым. Робот способен выдерживать обстрел и минные подрывы.

Эвакуация проходила по тщательно спланированному маршруту длиной 20 километров через зоны минимального наблюдения врага. Операцию координировали дроны и операторы на командном пункте, которые корректировали движение робота в реальном времени. Во время второго рейса Maul пережил взрыв FPV-дрона противника в непосредственной близости, но продолжил движение и доставил бойца к медэваку.

Оба раненных бойца выжили: одному была ампутирована конечность, второму удалось сохранить руку благодаря работе медиков. Командование подчеркнуло, что разработка Maul — это не просто технологический проект, а жизненно важная миссия, позволяющая спасать жизни там, где традиционные методы невозможны.

Батальон планирует модернизацию Maul и сбор средств, чтобы продолжать эвакуацию в экстремальных условиях фронта.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com