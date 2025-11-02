Арина Соболенко получила трофей первой ракетки мира 2.11.2025, 10:05

Арина Соболенко

Фото: Getty Images

Второй год подряд.

27-летняя белорусская теннисистка Арина Соболенко получила приз первой ракетки мира по итогам 2025 года. Трофей спортсменке вручили перед стартом Итогового турнира WTA в Эр-Рияде, сообщает betnews.by.

В 2024 году Соболенко также удостоилась данного приза. В нынешнем сезоне уроженка Минска дошла до 8 финалов и выиграла 4 турнира.

— Это очень много значит для меня. Мы много и упорно трудились в этом году, и этот труд окупается. Каждый финал и каждый матч были невероятными. Я очень горжусь этим сезоном и надеюсь, что смогу закончить его на хорошей ноте здесь, в Эр-Рияде, — цитирует Соболенко пресс-служба WTA.

2 ноября Соболенко проведет первый матч на Итоговом турнире. Ее соперницей станет итальянка Жасмин Паолини. Матч ориентировочно начнется в 17:00.

Призовой фонд турнира составляет $15 500 000.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com