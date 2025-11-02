СМИ: Герасимов начал увольнять генералов из-за своей лжи Путину о Покровске 1 2.11.2025, 13:08

В России на высшем уровне «полетели головы».

Журналист и блогер Владимир Золкин сообщил, что глава российского Генштаба Валерий Герасимов начал снимать генералов, ответственных за неудачи на Покровском направлении. Об этом он написал на своем канале в Telegram, передает «Диалог.UA».

По словам Золкина, глава российского Генштаба в панике ищет, на кого можно переложить вину за провал наступления и собственную ложь диктатору РФ Владимиру Путину.

«Герасимов в горячке ищет, на кого переложить ответственность за провалы и свою собственную ложь Путину о том, что всех победили, захватили, окружили. Полетели головы генералов», — написал Золкин.

По его данным, за невыполнение задач наступления снят с должности командующий 51-й армией генерал-лейтенант С. Мильчаков. Исполняющим обязанности назначен генерал-майор Виктор Киндеев. Также уволен командир 132-й отдельной мотострелковой бригады полковник Наймушин — причиной стали значительные потери в личном составе.

«Снимут ли самого Герасимова — неизвестно. В какой-то мере этот врун нам даже выгоден», — написал журналит.

Несколько дней назад Путин, послушав лживый доклад Герасимова, публично заявил, что российская армия якобы окружила Покровск. Диктатор даже начал приглашать иностранных журналистов в Покровск, чтобы они «убедились» в окружении.

Однако никакого окружения не существует. Украинские военные журналисты, OSINT-аналитики и даже Z-блогеры единодушно подтверждают, что Силы обороны Украины не окружены, и даже не обрезана логистика.

Фактически Герасимов, чтобы оправдаться перед Кремлем за неудачи, выдумал несуществующее «окружение» и выставил Путина в крайне нелепом свете.

